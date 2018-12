Herr Aebi, in sieben Wochen fällt der Entscheid zur grossen Basler Spitalfusion. Welches ist jetzt in diesem Moment das grösste Sorgendossier, das auf dem Tisch des Baselbieter Spitaldirektors liegt?

Jürg Aebi: Vor allem die Ängste meiner Mitarbeitenden, die der schon zu lange dauernde politische Prozess der Spitalfusion auslöst. In den vergangenen vier Jahren ist die Verunsicherung bei uns im Haus stetig gewachsen. Wenn man in der Privatwirtschaft so eine Grossfusion durchzieht, wird diese in Ruhe vorbereitet und dann blitzartig umgesetzt. Im ersten Augenblick rumpelt es zwar, aber danach herrscht Ruhe.

Bei Ihnen rumpelt es schon seit Jahren. Wie wirkt sich das ganz konkret aus?

Es kommt zu Kündigungen. Angestellte sagen mir, dass sie nicht wissen, wie es mit dem Kantonsspital weitergeht. Sie suchen lieber jetzt eine Alternative, als weiter im Ungewissen zu bleiben. Ich aber kann immer nur wieder betonen, dass auch in der Spitalgruppe jede und jeder eine Stelle haben wird. Zudem wird das Universitätsspital Nordwest, mit seinen vier unterschiedlich ausgeprägten und aufeinander abgestimmten Standorten, einzigartige berufliche Perspektiven und Karrieremöglichkeiten bieten.

Inzwischen läuft Ihnen aber das Personal davon.

Eigentlich bewegen wir uns bei den Abgängen im normalen Fluktuationsrahmen von zwischen 12 bis 15 Prozent pro Jahr. Ich habe das extra im Mehrjahresvergleich untersuchen lassen. Die Quote ist nicht das Problem.

Sondern?

Wir haben Kündigungen in jenen Bereichen, in denen es besonders schwierig ist, Ersatz zu rekrutieren. So in der Operationspflege, in der Intensivmedizinpflege oder von Ärzten in der Medizin und gewissen anderen Bereichen.