Brigitte Müller, unmittelbar nach Ihrer Ankündigung mussten Sie sich den Vorwurf gefallen lassen, bei Ihrem Dementi Ihrer Rücktrittsmeldung durch einen Blogger gelogen zu haben.

Brigitte Müller: Ja, aber das habe ich nicht. Manfred Messmer schrieb Mitte September, ich würde per Januar 2019 und noch vor den Wahlen Ende März zurücktreten, da mein Mann in Toronto eine Einjahresstelle annimmt. Genau diese Meldung habe ich umgehend dementiert, ohne etwas hinzuzufügen. Weil es so nicht gestimmt hat.

Jetzt treten Sie nach den Baselbieter Wahlen im Sommer zurück, weil Sie mit Ihrer Familie für zwei Jahre nach Kanada ziehen. Eine Spitzfindigkeit.

Nein, gar nicht, zum Zeitpunkt des Blogeintrags waren noch gar nicht alle Details betreffend unseres Umzugs und des Arbeitsverhältnisses meines Mannes geklärt. Nur schon deshalb durfte ich Messmers Gerücht nicht undementiert stehen lassen.

Sie betonen in Ihrer Mitteilung, dass Ihr Rücktritt nichts mit dem aktuellen Zustand der Partei – für den Sie auch jüngst in der bz kritisiert worden sind – zu tun habe. Hand aufs Herz: Ganz ungelegen kommt Ihnen der Umzug nach Kanada nicht, Sie können sich jetzt aus dem Kreuzfeuer nehmen.

Im Gegenteil. Ich bin eine offene Präsidentin, mit mir kann jede Meinung diskutiert werden. Das liegt mir auch sehr am Herzen. Ich finde es äusserst schade, dass ich im nächsten Jahr die eingeleitete Profilschärfung der Baselbieter CVP nicht weiterhin in nachhaltige, konsequente Parteipolitik konsolidieren kann. Für mich wäre ein Umzug im Jahr 2020 ideal gewesen, dann hätte ich der nachfolgenden Person in einer neuen Legislaturperiode den Lead übergeben können. Aber die familiäre Situation ist jetzt anders gekommen.