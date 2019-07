Die Gemeinde Sissach verbietet per sofort das Entfachen von Feuern im Wald und in Waldrandnähe, wie sie am Mittwochabend noch mitteilte. Das gilt für alle Arten von Feuer, egal ob an eingerichteten Feuerstellen oder in selbst mitgebrachten Grills.

Im Hinblick auf den Nationalfeiertag sei das Abbrennen von Feuerwerk und Feuerwerkskörpern

im Wald, in Waldlichtungen oder an Waldrändern wie etwa auf der Wiese Sissacherfluh

und auch auf dem offenen Feld ausserhalb des Siedlungsgebiets ebenfalls generell verboten. Höhenfeuer wie dasjenige auf der Sissacherfluh oder im Rebberg sind im ganzen Gemeindegebiet verboten.

Auch im Siedlungsgebiet sei Vorsicht im Umgang mit dem Grillieren geboten. Auf das Abbrennen von Feuerwerk soll aus weiteren Vorsichtsgründen in der ganzen Gemeinde verzichtet werden. «Dankbar werden ihnen für eine besinnlichere Nationalfeier mit weniger Lärm auch die kleineren und grösseren Haustiere sowie die Wildtiere sein», schreibt die Gemeinde weiter.