Kein Licht am Ende des Tunnels: Langzeitbaustelle Läufelfingerli

Zwar wollen die SBB Mitte Dezember wieder auf den ordentlichen Zugbetrieb umstellen. Dass dann Ruhe einkehrt, glaubt hingegen kaum jemand. Zu oft war die S 9 in der Vergangenheit von Störungen und Zugausfällen betroffen.

Der Kanton solle daher prüfen, unter welchen Voraussetzungen die S 9 neu ausgeschrieben werden könnte, fordert Hartmann in einem Vorstoss im Parlament. Das heisse nicht per se, dass die SBB der falsche Anbieter seien. «Wichtig ist, dass der Kanton den SBB klarmacht, dass es so nicht weitergehen kann», findet er.

Betreiberwechsel würde kompliziert werden

Die Läufelfingerli-Linie neu vergeben? Das klingt verlockend, zumal einige Kantone mit Ausschreibungen von Buslinien gute Erfahrungen gemacht haben. Recherchen der bz zeigen nun aber: Dass eine regionale Bahnlinie ausgeschrieben wird, ist laut Gesetz zwar möglich, aber in der Schweiz noch nie vorgekommen. Ein Betreiberwechsel im Bahn- ist wesentlich komplizierter als im Busverkehr.

In Frage käme als alternative Betreiberin der S 9 de facto nur die BLS AG. Sie betreibt im Mittelland einige Regionallinien, darunter die S-Bahn Bern. Allerdings ist das Interesse der Berner am Läufelfingerli «aus heutiger Sicht eher gering», teilt die BLS-Medienstelle auf Anfrage mit. Dies auch deshalb, weil die BLS in der näheren Region über keinen Produktionsstandort verfügt.

Doch das Killerargument gegen eine Neuausschreibung ist ein anderes: Die aktuelle Konzession der S 9 läuft erst im Dezember 2029 aus, wobei diese durch das Bundesamt für Verkehr an die SBB erteilt worden ist. Die Bestellerkantone Baselland und Solothurn verfügen lediglich über ein Anhörungsrecht.

Tunnelsanierung wird dem Läufelfingerli schaden

Baselland hat sich nach dem Volks-Ja im November 2017 zum Erhalt des Läufelfingerli darum bemüht, mit Fahrplanänderungen und anderen Massnahmen die Bahn attraktiver zu gestalten. Erste Erfolge sind nun wieder infrage gestellt.

So werden die SBB zwischen 2023 und 2027 den Hauenstein-Basistunnel zwischen Tecknau und Olten sanieren. Dies wird zeitweise zu einer Verlagerung des Fern- und Güterverkehrs auf die Linie durchs Homburgertal führen.

«Wir rechnen deshalb mit Einschränkungen auf der S 9», sagt die Baselbieter ÖV-Delegierte Eva Juhasz. Wie gravierend diese sein werden, wird 2021 bekannt. Klar ist bereits: Das Läufelfingerli bleibt für Jahre eine Baustelle.