Pensionskasse: Mit 9900 Franken pro Kopf ist Baselland der am dritthöchsten verschuldete Kanton der Schweiz. Nur Basel-Stadt (11 500 Fr.) und Genf (25 200 Fr.) stehen noch schlechter da. «Der Schuldenbestand muss reduziert werden, bevor die Zinsen auf den Finanzmärkten wieder ansteigen», lautet die Forderung von Finanzdirektor Lauber. Grösster Brocken ist die Milliardenschuld wegen der Ausfinanzierung der Basellandschaftlichen Pensionskasse. Per Volksabstimmung 2012 beschlossen wurde die Tilgung der Schuldenlast in jährlichen Tranchen zu 55,5 Millionen Franken über 20 Jahre. Dank der starken Erträge ab 2016 wurden zuletzt drei Jahrestranchen mehr abgetragen als geplant, was einen Vorsprung von 166 Millionen auf den ursprünglichen Zeitplan ausmacht. 2020 allerdings wird der Kanton nur eine halbe Tranche von 27 Millionen entrichten. Dies wegen der Ablehnung der Spitalfusion, die den Wegfall einer Gebäude-Wertberichtigung von 28,5 Millionen Franken bedeutete. Mit dieser Massnahme will sich die Regierung Spielraum in der Erfolgsrechnung offen halten. (bos)