Selbstverständlich nehme der Bundesrat die gesundheitlichen Folgen von Lärm ernst. Immerhin dürften auch ihm Studien bekannt sein, wonach Fluglärm in der betroffenen Bevölkerung deutlich mehr tödliche Herzinfarkte auslöst als normal. Er sei bestrebt, die Schweizer Bevölkerung vor übermässigem Lärm zu schützen, versichert der Bundesrat auf den nächtlichen Fluglärm rund um den Euro-Airport (EAP) angesprochen.

So weit, so gut. Doch der Bundesrat hat keinesfalls im Sinn, sich derzeit für eine Ausweitung des Nachtflugverbots am Basler Flughafen einzusetzen. Das stellt er in seiner Antwort auf eine Interpellation der Baselbieter Grünen-Nationalrätin Maya Graf klar. Schliesslich würden die geltenden Lärmschutzgrenzwerte auf Schweizer Gebiet überall eingehalten.

Doch auch die Landesregierung räumt ein, dass sie über die Zunahme der nächtlichen Flugbewegungen wie auch der Südstarts nicht glücklich ist. Der Bund führe denn auch mit den Flughafen-Verantwortlichen sowie den französischen Behörden Gespräche, um Verbesserungen zu erreichen.