Heimatmuseum statt Leuchtturmkultur

Allschwil ist dem Theater Basel durchaus freundlich gesinnt. 2011 entschieden sich die Stimmbürger entgegen dem Gesamtkanton für die Subvention an die Institution in der Stadt. Und bis 2014 überwies Allschwil dem «Theater des Jahres 2018» 20 000 Franken jährlich, bis der Betrag aus Spargründen gekürzt wurde. Die SP wollte dieselbe Summe wieder ins Budget 2019 einstellen und stiess dabei auf einige Sympathie. «Wir als Speckgürtelgemeinde profitieren sehr vom Theater», sagte zum Beispiel Beatrice Stierli (CVP). «Man sieht immer sehr viele Allschwiler am Theater», meinte Kathrin Gürtler (FDP). Doch die Mehrheit des Einwohnerrates folgte dem Gemeinderat und stimmte gegen die Subvention. «Das Theater ist unbestritten ein internationaler Leuchtturm», sagte Gemeinderat Christoph Morat (SP). Die Gemeinde konzentriere ihre Subventionen aber auf die Kultur in Allschwil, «nicht zuletzt auf die anstehende Wiedereröffnung des Heimatmuseums».