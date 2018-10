Was steht denn im Buch?

Wir erzählen, wie es damals zur Metzgete und zum darauffolgenden Hype gekommen ist. Wir porträtieren die Hauptprotagonisten und zeichnen die Auseinandersetzung nach. So gab es zum Beispiel in den sozialen Medien Meinungsverschiedenheiten zwischen Tierschützern, die gegen die öffentliche Schlachtung in Sissach waren, und Veganern, die sagten: Man muss den Leuten zeigen, was wegen des Fleischkonsums mit den Tieren passiert. Weiter haben wir im Buch diverse Menschen rund um die Metzgete ein Kapitel schreiben lassen, etwa Nationalrätin Maya Graf oder Lukas Kilcher vom Landwirtschaftlichen Zentrum Ebenrain. Ein Journalist erläutert zudem, wie die einzelnen Medien mit dem ausserordentlichen Ereignis umgingen. Wir betten den Anlass also auch historisch ein und bringen Schnitzelbängg über die Metzgete an der Sissacher und Basler Fasnacht 2018.