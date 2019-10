Vögel zu beobachten, galt lange Zeit als ähnlich belangloses Hobby wie Kaffirahmdeckeli sammeln. Das war etwas für einfach gestrickte Eigenbrötler. Der Literatur sei Dank hat sich die Vogelkunde in den vergangenen Jahren rehabilitiert. Die deutschen Schriftsteller Marcel Beyer («Kaltenburg»), Uwe Timm («Vogelweide») und Franz Friedrich («Die Meisen von Uusima singen nicht mehr») haben Bücher über die Vogel-Faszination geschrieben. Und grosse Intellektuelle wie der amerikanische Schriftsteller Jonathan Franzen («Freiheit, Korrekturen») sind sogar selber bekennende Birdwatcher, also Vogelbeobachter.

Der Trend hat auch Riehen erreicht. 215 Mitglieder zählt die Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz, viele von ihnen sind dem Beobachter-Virus erlegen. Seit 14 Jahren steht Margarete Osellame der Gesellschaft vor. Sie ist selber eine Spätberufene, der es «nach langem Unterbruch» wieder den Ärmel reingenommen hat, wie sie sagt. Schuld war eine Hüftverletzung ihres Mannes. Er musste mit Fussball aufhören, und sie, die Ehefrau, brachte ihn auf die Idee, einen Einführungskurs über Vögel zu besuchen. «Wir hatten ein Rotbrüschtli im Garten und interessierten uns dafür», sagt Osellame. Sie selbst hatte die Vögel lange Zeit aus den Augen verloren, nachdem sie als Kind mit ihrem Vater mitgegangen war, einem passionierten Feldornithologen. Erst als ihr Mann den Vogel-Kurs besuchte, war es wieder um sie geschehen. Von da an zählten in ihrem Leben vor allem die Vögel.

«Der Höhepunkt waren die 98 Eichelhäher»

Gestern stand eines der Jahres-Highlights an: In ganz Europa nahmen Vogelschutzvereine am EuroBirdwatch teil. Die Fernrohre und Fotoapparate wurden auf dem ganzen Kontinent gegen den Himmel gestreckt, um die Vögel bei ihrer Reise in den Süden zu beobachten. In Riehen versammelten sich die Vogelkundler zur Zählung beim Eisweiher. Beim Birdwatch im vergangenen Jahr zogen noch über 3000 Vögel vorbei, doch heuer hielt sich der Verkehr im Luftraum am Tüllinger Hügel in Grenzen. «Die Vögel richten sich eben auch nach dem Wetter», sagt Osellame, als sie in den Nieselregen zwinkert. Anders als die Hobbyornithologen, die sich mit Funktionskleidung und heissen Getränken wärmen könnten, seien die Vögel eben «fudiblutt» unterwegs, wie ein Beobachter lachend meinte. Verständlich, dass man da lieber im ‹Schärme› bleibt.»