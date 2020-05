Damit bleibt die Zahl der Corona-Infozierten im Kanton Baselland bei 828. Bei den Todesopfern wurde mit 32 ebenfalls keine Veränderung festgestellt, wie aus der täglich aktualisierten Covid 19-Statistik auf der Website des Kantons Basel-Landschaft hervorgeht.

Von den im Kanton bisher 828 Infizierten gelten inzwischen 767 als geheilt. In Spitalpflege befanden sich am Sonntag zehn Personen, davon eine in der Intensivstation.