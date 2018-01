Die Initianten der zwei Vorlagen, die Baselbieter Jungsozialisten und das Junge Grüne Bündnis, lancierten ihren Abstimmungskampf am Dienstag in Liestal. Am Mittwoch zog die Gegnerschaft der beiden so genannten «Demokratie-Initiativen» nach: Die Junge SVP. Sie fürchtet einen «Ausverkauf der Bürgerrechte».

«Hä?! Kei Zyt ...»

Die 16- und 17-Jährigen müssten bei einer Herabsetzung des Stimmrechtsalters über komplexe Sachverhalte entscheiden, sagte Gabriel Bieli, Präsident der JSVP Baselland, an der Medienkonferenz. «Das ist eine grosse Belastung, die wir den Jungen nicht aufbürden wollen». Vizepräsidentin Daria Liach sagte, es gebe bereits genügend Möglichkeiten für nicht Volljährige, sich politisch zu engagieren, etwa Jungparteien.

Die JSVP-Vertreter stellten auch ihre Abstimmungsplakate vor. Auf einem ist ein Jugendlicher mit angesäuertem Gesichtsausdruck zu sehen, über ihm prangt der Schriftzug «Stimmen mit 16. Bisch sowitt?». Der Junge sagt zwar «Jo eh!», die Gedankenblasen verraten aber, dass dem gar nicht so ist: «Hä?!» und «Kei Zyt ...».

Vergleich mit Frauen laut JSVP unzutreffend

Bei der anderen der beiden «Demokratie-Initiativen» begründet die JSVP ihre Ablehnung mit drohender Ungleichbehandlung. Bei einer Annahme der Vorlage «Stimmrecht für Niedergelassene» könnten sich Ausländerinnen und Ausländer mit C-Ausweis an kantonalen Urnengängen beteiligen. Sie hätten jedoch für die Erlangung dieses Rechts keine Pflichten übernommen, sagte Bieli. Für jene, die sich integriert und das Schweizer Bürgerrecht erworben hätten, sei das «ein Hohn».

Von Seiten Juso und Junge Grüne hiess es am Dienstag, auch die Frauen hätten lange warten müssen auf ihr Stimmrecht – jetzt seien die Niedergelassenen dran. Die JSVP bezeichnet diese Argumentation jedoch als unzutreffend. Denn anders als zuvor die Frauen könnten sich Ausländerinnen und Ausländer einbürgern lassen. Ihnen stünden die Türen zur Mitbestimmung also schon jetzt «weit offen».