Regula Steinemann kann es selbst kaum glauben. Erst zwei Monate ist es her, da schaffte die Füllinsdörferin die Wiederwahl in den Landrat nur, weil ein GLP-Mandat vom Wahlkreis Liestal nach Pratteln wanderte. Schon vier Jahre zuvor bei ihrer ersten Wahl profitierte sie von einer Mandatsverschiebung. Und nun wird die 39-Jährige von ihrer Partei für das zweite Vizepräsidium des Landrats nominiert, wie die CVP/GLP-Fraktion gestern bekannt gab. Das bedeutet, dass Steinemann aller Voraussicht nach 2021 zur höchsten Baselbieterin gewählt wird. Sie folgt auf Peter Riebli (SVP), der am 1. Juli das Amt antritt, und Heinz Lerf (FDP), der für 2020 vorgesehen ist.

«Ich hatte nicht einmal mit meiner Wiederwahl gerechnet – und erst recht nicht damit, Anwärterin aufs Landratspräsidium zu werden», sagt sie auf Anfrage der bz. Tatsächlich sind die Umstände von Steinemanns Nomination speziell. Erst seit 2015 und der neuen Geschäftsordnung des Landrats kommen alle Parteien bei der Vergabe des Landratspräsidiums zum Zug und nicht bloss ganze Fraktionen. Nur dadurch kommen die Grünliberalen jetzt erstmals an die Reihe, obwohl sie bloss drei Landratsmitglieder stellen.