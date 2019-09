In genau einem Monat wählt die Schweiz, wer das Volk für die kommenden vier Jahre in Bundesbern vertreten soll. In Baselland präsentiert sich die Lage – im Gegensatz zur vorhersehbaren Nationalratswahl – bei der Ständeratswahl so spannend wie lange nicht mehr.

Nicht nur wollen gleich vier Kandidaten den Sitz von Claude Janiak erben. Je nachdem, wer ins Stöckli gewählt wird, schlägt der Kanton künftig eine komplett andere Richtung ein.