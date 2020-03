Kollision zwischen Personenwagen und Motorrad in Pratteln

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 33-jährige Personenwagenlenker, aus Richtung Liestal kommend, via Ausfahrt A22, in den Hülftenkreisel ein. Dabei übersah er den vortrittsberechtigten, von links kommenden Motorradlenker, wie die Polizei Basel-Landschaft am Dienstag mitteilt. Folglich kam es zu einer frontal/seitlichen Streifkollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei geriet der Motorradlenker ins Schleudern und stürzte kurze Zeit später zu Boden.

Der Motorradlenker zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu und musste durch den Sanitätsdienst in ein Spital verbracht werden.