Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Baselland fuhr eine 76-jährige Fahrzeuglenkerin von Füllinsdorf herkommend in Richtung Giebenach. Bei der Kreuzung Oberholzweg / Füllinsdörferstrasse übersah sie ein von rechts kommendes und sich bereits auf der Kreuzung befindendes Fahrzeug. In der Folge kam es zu einer seitlichen Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Fahrzeuglenkerin, ihr Beifahrer sowie der Lenker des zweiten Fahrzeuges wurden beim Unfall leicht verletzt und mussten zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden.

Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.

Aktuelle Polizeibilder vom April: