SBB und Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) wollen für eine Entlastung der Züge in den Hauptverkehrszeiten sorgen. Wenn in einem Jahr der neue FHNW-Campus in Muttenz eröffnet wird, sollen die Vorlesungszeiten teilweise auf spätere Zeitpunkte gestaffelt werden, damit die Studentinnen und Studenten nicht zu den Stosszeiten die Bahn zusätzlich belasten.

Im Gegenzug werden die SBB in Muttenz ab September 2018 um 8.40 und 9.40 Uhr zwei zusätzliche Halts für die Inter-Regio-Züge Luzern–Olten–Gelterkinden–Sissach–Liestal–Basel einplanen. Dadurch müssen auswärtige Studierende nicht mehr über Basel SBB kehren und sparen bis zu 25 Minuten Reisezeit ein. «Ein weiterer Nutzen der gestaffelten Vorlesungszeiten für die Studierenden: Ihnen stehen mehr Sitzplätze in den Zügen zur Verfügung, und sie können in Ruhe lernen oder sich auf Vorlesungen vorbereiten», schreiben SBB und FHNW in einer gemeinsamen Mitteilung vom Mittwochmittag.

Der neue FHNW Campus Muttenz wird ab Herbst 2018 der Studien- und Arbeitsort von rund 3700 Studierenden und 800 Mitarbeitenden sein. Für rund ein Drittel der Studierenden werden dort bereits ab dem Herbstsemester 2018 die Vorlesungszeiten zu einem späteren Zeitpunkt starten.

Das Pionierprojekt wurde am Mittwochvormittag am Bahnhof Muttenz im Beisein der Baselbieter Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro und zahlreicher weiterer Spitzvertreter von SBB und FHNW vorgestellt. Als weitum sichtbaren Werbeträger für die Kooperation taufte Pegoraro einen neuen S-Bahn-Zug, der das FHNW-Logo trägt, auf den Namen der Standortgemeinde Muttenz.