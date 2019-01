Aufmerksamkeit bedeutet allerdings nicht Akzeptanz. Dass Sterbehilfe noch weit entfernt ist, breit akzeptiert zu sein, zeigt sich unter anderem daran, dass nur gerade in den drei Westschweizer Kantonen Waadt, Neuenburg und Genf Spitäler sowie Alters- und Pflegeheime gesetzlich verpflichtet sind, unter bestimmten Voraussetzungen Sterbehilfsorganisationen Eintritt zu gewähren. Ohne diese Verpflichtung lehnen die meisten Schweizer Spitäler Sterbehilfe in ihren Räumlichkeiten ab. Bei den Heimen schwankt es stark je nach Trägerschaft.

Ein 104-jähriger Australier stirbt in der Schweiz – und die ganze Welt schaut hin. Der Fall des David Goodall, der im vergangenen Mai ins Baselbiet reiste, um mit der Hilfe der Sterbebegleiterin Erika Preisig und ihrer Organisation Eternal Spirit in Liestal aus dem Leben zu scheiden, geschah unter Blitzlichtgewitter und maximalem Medienrummel .

Thema ganzheitlich angehen

Nun könnte Baselland als erster Deutschschweizer Kanton dem Westschweizer Vorbild folgen. Die Sicherheitsdirektion (SID) erarbeitet derzeit eine Vorlage zur im Juni 2018 überwiesenen Motion von SVP-Landrat Hans-Urs Spiess. Das Spezielle: Die Motion fordert eigentlich bloss, gesetzliche Grundlagen zu schaffen, um Sterbehilfsorganisationen an den Kosten der vorgeschriebenen strafrechtlichen Untersuchungen eines jeden Falles zu beteiligen.

Recherchen der bz zeigen jedoch, dass die Regierungsvorlage viel umfassender sein wird: «Inhaltlich werden wir das Thema ganzheitlich angehen. Sollten gesetzliche Grundlagen in diesem Zusammenhang angepasst werden müssen, wird die Vorlage auch diesem Aspekt Rechnung tragen», schreibt SID-Sprecher Adrian Baumgartner auf Anfrage. So weit, so schwammig.

Motionär Spiess aber sagt: «Ich wäre der Erste, der die Lösung Waadt begrüssen würde, und habe die Regierung explizit gebeten, alles zu berücksichtigen und meine Motion nicht zu eng auszulegen.» Und das Mitglied der Justiz- und Sicherheitskommission ergänzt: «Nachträglich war es vielleicht ein Versäumnis, in meiner Motion nicht direkt das Modell Waadt zu fordern, doch springt die Regierung nicht darauf an, werden wir es in der Kommissionsberatung tun.»