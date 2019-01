Der Präsident des Produktezentrums Kirschen und Zwetschgen des Schweizer Obstverbands, Hansruedi Wirz, hielt an der Nordwestschweizer Obstbautagung im Ebenrain in Sissach mit Kritik nicht zurück. In seiner Rückschau auf 2018, das den Obstproduzenten eine grosse Ernte und hohe Erträge beschert hatte, erwähnte er beeindruckende Zahlen. Vieles lief erfreulich, es gab aber auch Probleme – vor allem bei der Vermarktung.

2011, 2014 und im vergangenen Jahr waren Tafelkirschenernten mit sehr grossen Mengen zu verzeichnen, dazwischen brachen diese wieder ein. Stark zugelegt hat die Klasse 28 + (28 Millimeter Durchmesser und mehr). «Das Ziel, den Konsum von Schweizer Kirschen zu steigern, ist uns nur bedingt gelungen», erklärte Wirz. Zu gross seien die Schwankungen, schob der SVP-Landrat aus Reigoldswil nach, diese müssten sie in den Griff bekommen. Klar ist jedoch: Unterschiedlich grosse Ernten sind primär naturgegeben.

Die anhaltend hohen Temperaturen im vergangenen Sommer führten dazu, dass die Kirschenernte sehr geballt ablief – vom Genfersee bis zum Bodensee wurden die gleichen Sorten gepflückt. Dies führte zu hohen Tages- und Wochenanfuhren. «Oft wurde kritisiert, dass die Präsenz der Kirschen in den Läden zu schwach und die Preise zu hoch seien», blickte Hansruedi Wirz zurück und meinte weiter: Die Konkurrenz für Kirschen und Zwetschgen – diese verzeichneten 2018 ein Rekordjahr – sei enorm.

«Wir müssen querdenken»

Der Schweizer Obstverband wird nun seine Werbestrategie neu definieren. «Wir müssen mit gleich vielen Werbegeldern effizienter und kreativer werden», fordert Wirz. Sie stünden nicht nur in Konkurrenz zu anderen Früchten, sondern auch zu anderen Produkten wie Smoothies. «Wir brauchen neue Ideen, neue Konzepte. Wir müssen querdenken und überlegen: Wo erreichen wir neue Konsumenten, wo sind neue Absatzkanäle?» Eine Strategie zu haben, reiche noch nicht – wichtig sei, dass sie umgesetzt werde. Weiter rief der Präsident des Produktezentrums Kirschen und Zwetschgen dazu auf, die Sortenstruktur zu überarbeiten.

Der Reigoldswiler Obstproduzent sprach seinen zuhörenden Berufskollegen offenbar aus dem Herzen. Fragen oder Kritik aus dem Publikum gab es keine. Jimmy Mariéthoz, seit Anfang Dezember neuer Direktor der Schweizer Obstverbands, nahm den Ball auf, den ihm Wirz zugespielt hatte. Der 47-jährige Walliser liess in seiner Präsentation keine Zweifel offen, dass er frischen Wind in die Geschäftsstelle in Zug bringen wird.

Auf den Boden kommt es an

Nach dem heissen, trockenen Sommer und Herbst ist die Bewässerung von Obstanlagen aktueller den je. Thomas Schwizer, Leiter des Agroscope-Versuchsbetriebs Breitenhof bei Wintersingen, klärte auf, dass man zuerst die Bodenbeschaffenheit kennen müsse, bevor bewässert werde. Einfach bewässern bringe nicht viel. «Den Boden bestimmen ist zwar sehr komplex», betonte Schwizer. Aber mit der Entnahme einer Bodenprobe könne man die Hauptfraktion – Ton, Schluff, Sand oder Kies – feststellen.

Die Zusammensetzung des Bodens gibt Aufschluss über die Grösse der Poren und Teilchen sowie den Humusgehalt. Diese Erkenntnisse sind der Schlüssel zur Wahl der Bewässerungsart und -intensität. «Es gibt keine pauschale Bewässerungsempfehlung. Je nach Boden muss anders bewässert werden», so Thomas Schwizer.

Dieser machte Versuche mit der Kirschensorte Sweetheart. Dabei wendete Schwizer verschiedene Bewässerungssysteme und -rhythmen an. Anhand einer grafischen Darstellung zeigte er auf, dass mit einer optimalen Bewässerung die Ernte gegen 100 Prozent gesteigert werden kann. Auch waren die Früchte grösser und qualitativ besser.