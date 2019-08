Die Baselbieter Kantonsgarage, die zuletzt im Fokus der Fahrzeug-Affäre gestanden hat, erhält einen neuen Chef: Beat Tschudin (48) übernimmt im Dezember die Leitung des Fahrzeugwesens in der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD). Tschudin leitete die letzten zwölf Jahre die Fahrzeugbewirtschaftung bei der Polizei. «Bei diesem wichtigen und zuletzt auch politisch exponierten Job ist uns Kohärenz wichtig», sagt BUD-Generalsekretärin Katja Jutzi.

Tschudin folgt auf Christian Oberhausser, der Ende August in Pension geht – exakt ein Jahr vor dem ordentlichen Termin. Oberhausser habe sich wegen der Neuorganisation der Kantonsgarage auf eigenen Wunsch frühpensionieren lassen, sagt Jutzi: «Es ist nicht so, dass er wegen der Fahrzeug-Affäre gehen musste. Er war in die Analyse des Ist-Zustands involviert.» Oberhausser hat im Dezember 2018 die Leitung der Garage abgegeben und erfüllt nun andere Aufgaben.