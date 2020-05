KSBL-Präsidentin fordert: Spital soll für die Kosten der Coronakrise vom Kanton komplett entschädigt werden

Es ist ziemlich einfach: Wir haben einen Businessplan, der noch ohne Corona erstellt wurde. Auch aufgrund der guten ersten beiden Monate dieses Jahres gingen wir davon aus, unser Budget 2020 sicher zu erreichen. Jetzt müssen wir schauen, wie viel die Ausfälle und zusätzlichen Kosten wegen Corona ausmachen und wo wir am Ende des Jahres landen. Es geht um die Differenz zum Budget.

Was für Ausfälle erwarten Sie?

Madeleine Stöckli: Elementar ist, dass wir die Erträge, die wir verlieren, und auch die Kosten, die durch die Corona-Situation generiert wurden, erfassen. Und das auf den Franken genau. Das bedeutet, dass wir unsere Ausfälle Ende Jahr sehr genau beziffern können. Denn für mich steht fest: Wir können und wollen die durch die Coronakrise entstandene Belastung nicht selbst stemmen. Der Kanton opponiert auch nicht dagegen, uns die Ausfälle in irgendeiner Form zu kompensieren. Im Gegensatz zu einigen wenigen Kantonen wie Bern oder Graubünden ist bloss das Modell noch nicht bekannt. Da befinden wir uns in sehr konstruktiven Gesprächen.

Dann ist Ihr Ziel, dass aus finanzieller Sicht Corona für das KSBL überhaupt nicht stattgefunden hat?

Ja natürlich wünsche ich mir das, schliesslich bin ich für das Unternehmen KSBL zuständig. Ob das realistisch ist, kann ich heute noch nicht beurteilen. Am Schluss trifft der Eigner den Entscheid. Ich bin aber überzeugt, dass dieser fair ausfallen wird.

Was wären mögliche Modelle?

Der Kanton Bern hat entschieden, dass er das Vorjahresergebnis als Vergleichsgrösse heranzieht und die Differenz dazu ausgleicht. Ein anderer Weg wäre der Vergleich mit dem Budget 2020.

Andere Unternehmen hatten auch grosse Einbussen und erhalten keine komplette Entschädigung dafür…

Ich bin auch Verwaltungsrätin in Unternehmen der Privatwirtschaft und auch dort finden die Diskussionen um Entschädigungen statt. Grundsätzlich ist aber ein Unternehmen in der Privatindustrie, bei dem die Supply chain oder der Absatz nicht funktionieren, in einer anderen Situation als ein öffentliches Spital mit Dienstleistungs- und Pflegeauftrag.

Wann erhoffen Sie sich denn Klarheit durch den Kanton, wenn ja Bern und Graubünden bereits Lösungen haben?

So schnell wie möglich.