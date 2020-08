Küchenbrand in Bauernhaus sorgt für Feuerwehreinsatz – keine Personen verletzt

In Pratteln kam es heute am späten Nachmittag zu einem Brand in einem Bauernhaus. Der Brandausbruch ereignete sich in der Küche einer Einliegerwohnung, die sich im Obergeschoss der umgebauten Scheune befindet. Beim Vorfall, der sich kurz vor 16 Uhr ereignete, wurde niemand verletzt. Durch das von einer Pfanne ausgehende Feuer entstand allerdings ein grosser Sachschaden.

Wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft mitteilt, ging die Meldung zum Küchenbrand um 15.52 Uhr bei der Einsatzleitzentrale ein. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, hatte das Feuer bereits auf das Küchenmobiliar übergegriffen. Trotz der starken Rauchentwicklung konnte die Feuerwehr den Küchenbrand rasch unter Kontrolle bringen. Ein Übergreifen auf das gesamte Gebäude wurde somit verhindert.