Sogar er cremt sich ein

Jetzt schweift Nyffelers Blick über den Birskopf, es folgt ein anerkennendes Nicken. «Sieht geil aus, auf den ersten Blick.» Er lobt die Kiesbank bei der Birsmündung, die grosszügigen Liegewiesen mit dem gepflegten Rasen und die Bäume mit den ausladenden Kronen. «Schattenplätze muss es haben, das ist ganz wichtig», sagt der Mann, der alle paar Monate Richtung Süden flüchtet, nach Kuba, Thailand, Bali, Ägypten, in die Türkei oder die Dominikanische Republik. «Nicht alle ertragen die Sonne so gut wie ich. Und auch ich schütze mich.» Sagt’s und zückt eine Tube Sonnencreme: Piz Buin, Schutzfaktor 6.

Jetzt gehts ans andere Rheinufer, zum Strändchen beim Tinguely-Museum. Hier lobt er, dass man bequem ins Wasser gelangen kann. «Der ideale Startpunkt für einen Rheinschwumm. Im Fluss mitten durch die Stadt – Wahnsinn!» Zu bemängeln hat er, dass es eher wenig Platz zum Liegen gibt. «Hier ist es sicher überfüllt am Wochenende.» Immerhin: Seit diesem Jahr gibt es in der Solitude auch eine Buvette, das «Schöpfli im Park».

Das grösste Entzücken entlockt Nyffeler aber die renaturierte Birs im Dreieck Reinach, Münchenstein und Arlesheim. «So muss es sein!», sagt Nyffeler, während er sich bäuchlings ins Wasser legt. «Mitten in der Natur, kühles Flusswasser – was will man mehr?» Wiederum fehlt es ihm einzig ein wenig an Liegemöglichkeiten («eher wenig Schatten», «grobe, harte Steine»), und mit Verpflegung sei hier gar nichts.

So siegt in der Gesamtwertung die als erste besuchte Station. «Da stimmt der Mix», sagt Nyffeler. «Für mich hat der Birskopf die Höchstnote verdient: Rambazamba!»