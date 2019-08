Diego Persenico, worüber sprechen wir? Diego Persenico: Wir sprechen über «Gehorsam». Da fallen mir sofort einige Dinge ein! Erzählen Sie! Ich habe ein Hundehotel geführt. Das funktioniert nur, wenn die Hunde brav sind. Die haben besser gehorcht als ich in meinem Leben! Aber ich musste schon auch folgen, etwa in der Rekrutenschule, oder im Geschäft. Seit ich pensioniert bin, muss ich gar niemandem mehr gehorchen. Das hat natürlich auch damit zu, dass meine Frau nicht mehr da ist. Ihre Frau Jeannette ist vor einigen Jahren gestorben. Ja, mit 61 Jahren, an Lungenkrebs. Bei ihr musste ich auch ein bisschen gehorsam sein. Sonst funktioniert es nicht. Eine Ehe ist ein Geben und Nehmen. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an sie denke. Wir waren 43 Jahre lang verheiratet. Ich habe nie mehr eine Frau getroffen, die an sie herankommt. Das liegt vielleicht auch an mir: Ich bin zu kompliziert, muss meine Freiheit haben. Ich gehorche einer Frau vielleicht eine Stunde lang.

In Birsfelden muss man Sie niemandem vorstellen. Aber auch ausserhalb Ihres Wohnortes sind Sie bekannt. Sie schreiben seit Jahrzehnten Leserbriefe, die Zeitungen berichteten über Sie. Sie gelten als Showman. Es tönt vielleicht arrogant, aber früher hat es mich nicht interessiert, was die Leute über mich denken. Ich habe einfach gemacht. Als die Gemeinde keine Strasse nach Roger Federer benennen wollte, taufte ich meine Einfahrt in Roger Federer-Strasse um. Jetzt, wo ich älter bin, ist es mir wichtig, dass man mich mag. Die Mehrheit hat heute Freude an mir – ein Riesenunterschied zu früher! Etwas ist aber gleich geblieben: Ich habe immer den Schwächeren geholfen, schon als Kind! Sie waren SP-Mitglied, sassen im Einwohnerrat. Es war hart. Ich war in keinem Klan, hatte zu wenig Unterstützung von meiner Partei. Sie sind aus der Partei ausgetreten und gründeten Ihre eigene: «Salz in der Suppe», Liste 100. 1996 kandidierten Sie für den Gemeinderat. Es reichte zwar nicht, dafür haben Sie der SP den Gehorsam verweigert. Ich musste viel schlucken in der SP. Wenn ich eine Idee hatte, hiess es immer wieder: «Ach, der wieder!». Das spürte ich generell häufig im Leben: Skepsis, Neid, Missgunst. Dabei haben Sie auch ihren Fan-Club: Den Diego-Persenico-Fanclub! Den gabs mal. Ich wusste nie, wer dahinter steckt. Die hängten meine Leserbriefe auf und schickten mir Fotos davon. Sie gelten auch als stur. Sie haben angekündigt, weiterhin in den Hardwald zu gehen. Die Bürgergemeinde Basel hat die Zugänge abgesperrt. Wegen der langen Trockenheit könnten Äste abbrechen. Ich gehe in den Hardwald, seit ich Kind bin. Ich kenne die Wege, auf denen es sicher ist. Natürlich ist mir bewusst: Wenn etwas passiert, bin ich selber schuld. Einen Wald komplett abzusperren, ist ein grosser Einschnitt für viele Menschen. Ich zum Beispiel habe nicht mehr so gute Beine. Ohne Lussy, meine Hündin, würde ich mich nicht mehr so viel bewegen. Ohne Hardwald fehlt uns etwas Elementares.

