«Früher bin ich mit dem Rasenmäher einfach drauflos gefahren», erzählt Toni Mathis von den Anfängen des Mais-Labyrinths vor rund 15 Jahren. Seit er die Publikumsattraktion seinem Sohn Samuel übergeben hat, entstehen von Jahr zu Jahr aufwendigere Kreationen; in diesem Jahr sogar erstmals auf Vorlage seiner Freundin, erzählt Mathis Junior. «Das Mähen geschieht, wenn der Mais knapp kniehoch ist. Ich markiere dann jeweils gewisse Punkte anhand der Vorlage und freue mich, wenn es tatsächlich aufgeht.»

Um die Kreation zu überprüfen, hat er in den vergangenen Jahren eine Drohne übers Maisfeld aufsteigen lassen – in diesem Jahr hat die bz diese Aufgabe übernommen. Aus der Höhe betrachtet scheint das Labyrinth klein, dabei hat es die Grösse von zwei Fussballfeldern und ist sogar von Satelliten sichtbar. Die Version vom letzten Jahr erscheint in der Satellitenbild-Ansicht von Google Maps.