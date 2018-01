Es war eine mehrstündige Redeschlacht, welche sich die Parteien gestern im Landrat lieferten. Die kurz nach 10 Uhr begonnene Grundsatzdebatte zur künftigen Spitalpolitik und gemeinsamen Spitalgruppe mit Basel-Stadt endete erst kurz vor 15 Uhr am Nachmittag. Und der eigentliche Entscheid – das Abschreiben von Postulaten und die Einladung an die Regierung, bis Ende Februar die beiden Staatsverträge betreffend Gesundheitsversorgung und gemeinsamer Spitalgruppe vorzulegen – nicht der Rede wert. Überaus wertvoll und aufschlussreich war hingegen der Positionsbezug der Parteien, der so in dieser Klarheit und Gesamtheit erstmals öffentlich vorgenommen wurde.

FDP und CVP/BDP kritisierten nicht nur die Idee der Spitalfusion an sich, sondern auch das geplante Eignerverhältnis. Vorgesehen ist derzeit, dass Basel-Stadt aufgrund der heutigen Bewertungen 71,5 Prozent an Eigenkapital in die Spitalgruppe einbringt, Baselland 28,5 Prozent. Für wichtige Beschlüsse ist im Verwaltungsrat aber ein Mindestquorum von 75 Prozent vorgesehen, was dem Baselbiet ein Vetorecht sichern soll. Noch vor der Landratssitzung kritisierte die FDP in einer Medienmitteilung, dass diese Sperrminorität nicht auf alle wichtigen Entscheide anwendbar sein wird, und für den gleichberechtigten Einkauf in die gemeinsame Spitalgruppen AG mit geschätzten 170 Millionen Franken dem Baselbiet das Geld fehle. Für den Weg der Regierung zu einer bikantonalen Spitalgruppe sprachen sich dagegen SP sowie Grüne/EVP aus: Das KSBL brauche Sicherheit. Die SVP will gemäss einem Fraktionssprecher zunächst abwarten, was der von der Regierung in Aussicht gestellte Staatsvertrag zur Spitalgruppe beinhaltet, bevor sie sich in Detail dazu äussern mag.