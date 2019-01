1 Wieso besteht in Sachen behindertengerechte Bushaltestellen Handlungsbedarf?

Das Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes schreibt vor, dass Gehbehinderte den öffentlichen Verkehr in der ganzen Schweiz barrierefrei benützen können. Dass der Busfahrer eine Klappe ausfährt, um einen Rollstuhlfahrer hinausrollen zu lassen, soll nur ausnahmsweise erlaubt sein. Stattdessen sollen die Haltekanten gemäss exakter Normen erhöht werden.

2 Bis wann muss dieser Zustand hergestellt sein?

Der Bund hat die Frist auf Ende 2023 gesetzt. Das ist mindestens seit 2004 bekannt, als das Bundesgesetz in Kraft getreten ist.

3 Was bedeutet diese Regelung für die Gemeinden im Baselbiet?

Sie müssen an Haltestellen, die sich an ihren Gemeindestrassen befinden, die Bundesregelung umsetzen, und zwar auf eigene Kosten. Dabei spielt es keine Rolle, ob dort eine überregionale Linie durchführt oder ein Ortsbus verkehrt, den sie selber betreiben. Betroffen sind im Baselbiet fast nur grosse Gemeinden im unteren Kantonsteil. Auf den Strassen, die dem Kanton gehören, ist dieser selber für die Haltestellen zuständig, auch wenn oft die Gemeinden mitzahlen müssen.

4 Für wie viele Haltestellen sind insgesamt die Baselbieter Gemeinden zuständig?

Knapp 100. Meist geht es um die Kanten in beide Richtungen.

5 Müssen bis 2023 alle Haltestellen im Kanton behindertengerecht sein?

Nein, es gilt das Gebot der Verhältnismässigkeit. Was das genau heisst, ist allerdings unklar. Füllinsdorf zum Beispiel wird vielleicht auf die Sanierung von Haltestellen an Hanglagen verzichten, denn das ist teuer. Gemeindepräsident Roger Matter begründet das so: «Gehbehinderte Menschen wohnen meist nicht an Hanglagen.» Eine weitere Schwierigkeit sind die knappen Platzverhältnisse. Gemeindestrassen haben oft kein Trottoir. Dann ist gar nicht erst eine Haltekante da, die man erhöhen könnte. Um den Bundesvorschriften zu entsprechen, müssten die Gemeinden Enteignungen vornehmen. Das versuchen sie zu vermeiden.

6 Nach welchen Kriterien entscheiden die Gemeinden, mit welcher Dringlichkeit sie ihre Haltestellen behindertengerecht umbauen?

Meist wenden sie den Grundsatz an: Angepasst wird eine Haltestelle erst dann, wenn die Strasse, an der sie steht, sowieso umgestaltet wird. Auch im Rahmen von Quartierplänen werden Haltestellen umgeplant. Manche Gemeinden klassifizieren die Halte nach Fahrgastfrequenzen und konzentrieren ihre Bemühungen dort, wo viele Passagiere den Bus benützen. Andere setzen Prioritäten, etwa wenn eine Linie zu einem Seniorenzentrum führt, wo anzunehmen ist, dass ältere, gehbehinderte Menschen ein- und aussteigen. Pratteln handhabt dies so.

7 Nehmen sich die Gemeinden vor, alle Haltestellen umzubauen?

Das ist sehr unterschiedlich. Allschwil will vorerst die Hauptachsen umgestalten, etwa die Hegenheimerstrasse. Die übrigen Strassen sind weniger prioritär. Oberwil und Münchenstein hingegen haben sich zum Ziel gesetzt, dass Gehbehinderte überall stufenlos einsteigen können.

8 Wie weit sind die Baselbieter Gemeinden bei der Umsetzung?

Auch das ist unterschiedlich. Lausen passt die Haltestellen strikt nur dann an, wenn sowieso ein Strassenbauprojekt ansteht. Derzeit sind fünf von insgesamt zwölf Halten behindertengerecht. Münchenstein geht umgekehrt vor: Systematisch werden alle zehn Haltestellen bis 2023 angepasst, die Umbauten werden mit allfälligen weiteren Tiefbauarbeiten verbunden. Oberwil will erst ein Konzept erarbeiten und dieses Jahr die ersten drei von insgesamt 14 Haltestellen umgestalten. Pratteln wird dieses Jahr die vierte von insgesamt 17 Haltestellen saniert haben, Oberwil die ersten drei von insgesamt elf.

9 Werden die Gemeinden bis 2023 die Bundesvorschriften erfüllt haben?

Diese Hoffnung ist überall zu hören. Ausser Münchenstein verspricht dies aber niemand verbindlich.

10 Hat der Kanton Baselland auf seinen eigenen Strassen eine Vorbildrolle übernommen und alle Haltestellen behindertengerecht umgestaltet?

Nein. Im Herbst hat die Regierung eingeräumt, die vom Bund vorgegebene Frist nicht einhalten zu können. Im Jahr 2023 werden von den insgesamt 641 Haltekanten, für die der Kanton zuständig ist, 280 nicht den Bundesvorschriften angepasst sein, davon 58, die es zwingend sein müssten. Um das zu ändern, bräuchte es 7,5 Millionen Franken, um die Sanierung sofort anzupacken. Dieses Geld will der Regierungsrat aber nicht ausgeben.

11 Was passiert, wenn die Gemeinden oder der Kanton die Vorschriften des Bundes bis Ende 2023 nicht umgesetzt haben?

Voraussichtlich nichts. Das Bundesgesetz sieht keinerlei Sanktionen vor.