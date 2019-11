Laubers wichtigste Abstimmung

Die kantonale Umsetzung der Steuervorlage ist für den Baselbieter Finanzdirektor Anton Lauber neben der – mittlerweile gelungenen – Sanierung des Staatshaushalts das wichtigste Geschäft seiner Amtszeit – und eines der langwierigsten: Im Februar 2017 scheiterte in der eidgenössischen Abstimmung die Vorgängervorlage Unternehmenssteuerreform III klar. Mit dem Ja des Schweizer Volks zur kombinierten AHV-Steuervorlage am 19. Mai ist das Fundament gelegt für die Umsetzung im Baselbiet. Diese hiess der Landrat am 6. Juni mit 57 Ja- gegen 23 Nein-Stimmen bei 4 Enthaltungen gut. Weil das Vierfünftelmehr verfehlt wurde, kommt es am 24. November zur Volksabstimmung.