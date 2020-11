Laufen erhält einen Stadttunnel unter dem Bahnhofsgebiet

Die Situation ist in der Region einzigartig: Mehr als 1000 Lastwagen donnern täglich über den engen Laufner Vorstadtplatz, der ziemlich in der Mitte zwischen Basel und Delémont liegt. Die Gäste der Restaurants am Kreisel können ein Liedchen davon singen: Im Gespräch hört man wegen des Verkehrslärms oft das eigene Wort nicht mehr. Es gibt keine andere Ortsdurchfahrt im Kanton, die derart stark durch den Schwerverkehr belastet ist. Das schreibt die Baselbieter Regierung in ihrem eben veröffentlichten Bericht zur Verkehrssituation in Laufen.

Doch nun macht der Kanton ernst mit dem Ziel, 40-Tönner und anderen Transitverkehr aus dem Kern Laufens zu verbannen: Bereits Anfang 2022 will die Regierung dem Parlament einen Projektierungskredit für eine Entlastungsstrasse vorlegen. Das Herz dieser Kernumfahrung ist ein Tunnel unter dem Bahnhofsgebiet. Im Norden von und Richtung Basel im Gebiet Nau muss eine neue leistungsfähigere Brücke über die Birs erstellt werden. Dies auch wegen des Hochwasserschutzes. Zudem ist im Süden eine komplett neue Erschliessung samt Birsbrücke für den Verkehr von und Richtung Delémont nötig.

In 10 bis 15 Jahren kann die Strasse fertig sein

Die drei Elemente der Umfahrung können auch einzeln realisiert werden. Die beiden Birsbrücken und Zufahrten können demnach in Betrieb genommen werden, bevor der Bahnhofstunnel realisiert wird. Die Laufner Kernumfahrung kostet maximal 100 Millionen Franken und dürfte zu einem grossen Teil vom Kanton getragen werden. Allenfalls beteiligt sich der Bund via Agglomerationsprogramm mit 35 Prozent. Eine Realisierung in den nächsten 10 bis 15 Jahren sei realistisch, sagt Alain Aschwanden, zuständiger Planer im Baselbieter Tiefbauamt.