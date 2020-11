Leitartikel zur Abstimmung im Baselbiet: Das eine tun und das andere nicht lassen

Baselland soll Beiträge an die Geschäftsmieten für die Coronamonate April bis Juni 2020 ausrichten. Unterstützt werden damit freiwillige Vereinbarungen zwischen Mietern und Vermietern für eine Mietzins­reduktion. So will es die Vorlage, über die am 29. November im Baselbiet abgestimmt wird.

Mieter-KMU sind in grosser Zahl in der Gastronomie, unter Coiffeur-Salons und anderen personenbezogenen Dienstleistungen vertreten, also in Branchen, die vom Lockdown im Frühling besonders hart betroffen waren. Mieten stellen für viele KMU nach den Löhnen einen der grössten Kostenblöcke dar. Die Lohnzahlungen wurden via Kurzarbeitsentschädigung des Bundes gesichert. Beiträge der Kantone an Geschäftsmieten sind daher ein zielgerichtetes und einleuchtendes Modell.

So simpel die Grundidee, so kompliziert ist nun aber das im Baselbiet vorliegende Resultat. Die Regierung hat das Geschäftsmieten-Gesetz per Auftrag einer Landratsmehrheit contre cœur ausgearbeitet und einige Hürden eingebaut. So wird die im Frühling ausbezahlte Soforthilfe von 7'500 bis 10'000 Franken pro Unternehmen zu hundert Prozent an allfällige Geschäftsmieten-­Beiträge angerechnet. Dies ist inhaltlich erklärbar, schliesslich verstand der Kanton die Soforthilfe explizit als Beitrag an Nebenkosten, darunter Mieten. Allerdings wird damit der Kreis der Berechtigten der Vorlage stark eingeschränkt.

Scheinheilig, dass im Abstimmungskampf nun ausgerechnet die Gegner aus dem rechtsbürgerlichen Lager darauf hinweisen, dass von der Geschäftsmieten-Vorlage nur wenige profitieren. Schliesslich waren es just diese Kreise, die im Landrat die volle Anrechnung der Soforthilfe erfolgreich gegen einen Antrag der Linken verteidigten.

Ebenso scheinheilig ist der Vorwurf der Gegner, die Geschäftsmieten-Vorlage komme zu spät. Liessen sie doch nichts unversucht, das Geschäft zu verzögern. Der Vorwurf ist auch inhaltlich hanebüchen. Gewiss, der Lockdown im Frühling scheint angesichts der aktuellen Herausforderungen weit weg. Doch dessen finanzielle Folgen beschäftigen viele KMU noch heute, Hilfe für die Probleme von damals ist daher wohl weiterhin hochwillkommen.

Die Gegner betonen, dass Kantonsbeiträge an Geschäftsmieten gar nicht nötig seien. Ein Grossteil der Mieter und Vermieter habe sich ohne staatliches Zutun auf eine Reduktion der Mieten während des ersten Lockdowns geeinigt. Das ist so nicht korrekt: Laut dem Monitoring des Bundes zu den Geschäftsmieten konnte (Stand Oktober) nur bei rund einem Drittel der Mietverhältnisse tatsächlich eine Mietzinsreduktion erzielt werden. Finanzielles Schmiermittel der Kantone könnte bei ungelösten Fällen Härten vermeiden.

Die auf freiwilligen Vereinbarungen basierende Lösung des Kantons würde zudem verhindern, dass das derzeit in Bern diskutierte strengere Bundesgesetz im Baselbiet je zur Anwendung kommt: Demnach würden Vermieter zu einem Nachlass von 60 Prozent verpflichtet. Nicht nur wäre das ein massiver Eingriff des Staats in die Vertragsfreiheit. Auch würden mit der Bundeslösung Mieter und Vermieter finanziell schlechter fahren. Rechtlich umstritten ist, in welchem Ausmass die Mieten aufgrund der Zwangsschliessungen im Frühling geschuldet sind. Eine Klärung durch ein Kantons- oder das Bundesgericht hat bisher nicht stattgefunden. Es ist davon auszugehen, dass ein Gericht die Last des Lockdowns nicht zu 100 Prozent den Mietern überlassen würde.

Die Übernahme von je einem Drittel der Kosten durch Mieter, Vermieter und dem Staat ist vor diesem Hintergrund ein einvernehmlicher und pragmatischer Mittelweg. Die Nachbarkantone Basel-Stadt und Solothurn haben vergleichbare Dreidrittelslösungen bereits eingeführt. Klar ist: Beiträge an die Geschäftsmieten können aufgrund des beschränkten Wirkungskreises nur ein Mosaikstein sein in den Bemühungen des Kantons, die Konsequenzen der Corona­krise für die Wirtschaft abzu­federn. Doch wenn mit den geschätzten Ausgaben von zwei bis drei Millionen Franken nur einige Dutzend Restaurants oder Coiffeur-Salons vor dem Ruin bewahrt werden können, so hat sich der Einsatz auch für den Kanton gelohnt.

Nach der im Frühling gewährten Soforthilfe über 40 Millionen Franken wird im Baselbiet derzeit über Härtefall-Beiträge an besonders betroffene Unternehmen diskutiert. Auch dieses Hilfspaket, das vermutlich mit einem tiefen zweistelligen Millionenbetrag zu Buche schlagen wird, ist sinnvoll. Anders als es die Gegner der Geschäftsmieten-Vorlage im Abstimmungskampf derzeit versuchen, brauchen diese Instrumente gar nicht gegen­einander ausgespielt werden. Man kann in dieser epochalen Krise schlicht das eine tun und das andere nicht lassen.