Lichter machen die Nacht zum Tag

Erwachsene und Kinder hatten fast nicht warten können, bis sich der erste Advent meldete. Dann haben sie ihren Lichterschmuck hervorgeholt, der durchs Jahr im Keller oder im Estrich lagert: Lichterketten, beleuchtete Sterne und Tiersilhouetten fast überall. Kaum ein Haus, ein Garten oder ein öffentliches Gebäude, das während der Nacht nicht erhellt ist.

Speziell ist, in der Dunkelheit Dörfer zu passieren oder in Städten zu schlendern. Die unzähligen Lichter stimmen auf die bevorstehenden Festtage ein. Wenn die Tage so kurz sind, sollen sie mit hellen Nächten ein wenig verlängert werden. Lichtverschmutzung hin oder her.