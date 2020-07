Lichthupen erwünscht: Die Premiere des Autokinos in Pratteln ist gelungen

Der Vollmond steht schon leuchtend am Himmel über der Prattler Industriezone, in der Dämmerung sind die dutzenden Autos, die auf dem Sieber-Areal parkiert sind, deshalb schon aus der Entfernung zu erkennen. Fahrer und Beifahrer lauschen den letzten Klängen des Konzerts der «Los Tres Flamingos». Zur Coronaversion des Prattler Autokinos gehört jeweils ein Auftritt regionaler Musiker – organisiert wurde dies mit dem Sommercasino Basel. «Um die Kulturschaffenden zu unterstützen», erklärt Filmemacher und Veranstalter Giacun Caduff.

Die letzten Autos werden parkiert und aufgebockt, bevor um 22.10 Uhr der Eröffnungsfilm startet: «American Graffiti», das erste Werk von George Lucas. Das Radio ist eingestellt – die Besucher haben die Wahl zwischen Originalton, in diesem Fall Englisch, oder der deutschen Variante.

Rot, grün, blau: Eine Lampe für jedes Bedürfnis

Das Cüpli steht schon auf dem Klapptisch bereit, der neben dem Fahrerfenster aufgestellt wurde, als der Film beginnt. Daneben eine Lampe: Stellt man sie auf rot, kommt ein «Roller-Girl» angefahren, um die Bestellung aufzunehmen – wie alle Mitarbeitenden mit Maske.

Blau bedeutet, dass man auf seine Bestellung wartet, wie eine der Frauen auf Rollschuhen erklärt. «Und grün heisst: Ich bin einsam», sagt sie lachend. Was denn geschieht, wenn man sein Licht auf grün stellt? «Ich bin mir gar nicht sicher», gibt sie zu. «Wegen Corona darf man nicht zu andern ins Auto steigen.» Und tatsächlich – der Selbstversuch zeigt, was bei grünem Licht passiert: Nichts. Einsame Besucher bleiben dieses Jahr einsam.

Verbundenheit zwischen den Besuchern

Obwohl die Autos nicht verlassen und die Beifahrerfenster nicht geöffnet werden sollen, entsteht eine gewisse Verbundenheit. Im Rückspiegel sieht man die anderen Besucher an denselben Stellen des Films lachen, der benachbarte Fahrer nickt einem freundlich zu, wenn man sein Essen erhält, und scheint damit «e Guete» zu wünschen. Kommt es auf der Leinwand zu einer romantischen Szene, beginnt das Lichthupen von der vordersten bis zur hintersten Autoreihe.

Lichthupen sei erwünscht, sagt Caduff im Anschluss an den Film. Hupen als Applaus, wie dies beim ersten Film vorkam, jedoch weniger. «Wegen der Nachbarn», sagt er. «Beim nächsten Film müssen wir daran denken, das im Voraus zu sagen.» Dieser soll um 0.25 Uhr losgehen. Caduff blickt zur Schlange, die sich vor dem Areal schon gebildet hat. «Das wird eine Verspätung geben», meint er. Das bringt ihn jedoch nicht aus der Ruhe – wie auch ein Auto, das mit einer Panne auf dem Areal stehen geblieben ist. Es wird kurzerhand vom Veranstalter und einem Mitarbeiter vom Platz gerollt, die Batterie aufgeladen. «Auch Pannen gehören dazu», meint Caduff lachend. Mit dem ersten Abend sei er trotzdem zufrieden: Rund 50 Autos, zwei ausverkaufte Filme, so wie fast jeden Abend an den kommenden Wochenenden. Caduff zieht Bilanz: «Das war ein gelungener Start».