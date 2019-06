CVP-Ratsmitglied Stefan Fraefel hatte im Vorfeld ein Postulat unter dem Titel «Keine Universität am Dreispitz – neue Chance für Liestal?» eingereicht. Damit spielte er auf einen bz-Artikel von Mitte Mai an. Dieser machte erstmals öffentlich, dass das im Evaluationsprozess von Uni und Kanton Baselland auf dem Dreispitz auf Münchensteiner Boden angedachte und gegenüber Liestal bevorzugte Areal nicht zur Verfügung steht. Stattdessen ist mittlerweile eine Industriebrache ganz im Süden des Dreispitz bei der Motorfahrzeugkontrolle in den Vordergrund gerückt, die vom öV weit schlechter erschlossen ist.

Darauf verwies auch Postulant Fraefel in der Einwohnerratsdebatte und hinterfragte die Seriosität der regierungsrätlichen Standortabklärungen vom letzten Jahr mit einer gehörigen Portion Humor: «Barcelona geht nicht, dann halt Madrid, das ist ja auch in Italien.» Fraefels Vorstoss, dass zu prüfen sei, ob die Planung für einen Uni-Standort Liestal wieder aufgenommen und wie die Stadt bei Regierung und Uni vorstellig werden könnte, überwies der Rat mit allen gegen eine Stimme an den Stadtrat.

Konkretes Projekt versus Idee

Und beim Stadtrat stehen die Türen für das Anliegen weit offen, denn Stadtpräsident Daniel Spinnler (FDP) signalisierte schon zu Beginn der Debatte: «Selbstverständlich nehmen wir das Postulat entgegen. Liestal ist der richtige Uni-Standort im Baselbiet.» Gegenüber der bz ergänzt Spinnler, dass die Regierung offenbar Unterschiedliches miteinander verglichen habe. Auf der einen Seite das von der Stadt zusammen mit den SBB – auf deren Land käme der Uni-Campus vor allem zu stehen – konkret durchgerechnete Liestaler Projekt, auf der andern Seite «die Idee» Dreispitz in Münchenstein. Aber das könne er nicht überprüfen, weil die Regierung die Evaluationsstudie nicht herausrücke.