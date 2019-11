Liestal schluderte – freie Fahrt für Stedtli-Anwohner

Die Frage ist nun, welche Konsequenzen dieses Urteil hat. Webers Anwalt Pascal Leumann sagt, dass dadurch der behördliche Widerruf der früheren Zufahrtsbewilligung für Webers nichtig sei. Somit gelte die Rechtslage, die vor der Verfügung gegolten habe. Für Webers heisst das, das sie wieder praktisch uneingeschränkt zu ihrer Liegenschaft fahren können. Und Leumann ergänzt auf eine entsprechende Frage: «Aus meiner Sicht verhält sich das auch für alle andern Betroffenen in der Rathausstrasse so, die vor Erlass der Verfügung eine Zufahrtsbewilligung besassen.» Allerdings schränkt er ein, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig sei, weil die Beschwerdefrist ans Bundesgericht laufe.

Das ist kein Ruhmesblatt für Liestal: In einer Verhandlung im September zerpflückte das Kantonsgericht eine Verfügung der Stadtbehörde richtiggehend, mit der diese den automobilen Zugang von Anwohnern und Gewerbetreibenden in der Rathausstrasse eingeschränkt hatte. Das Gericht kam einstimmig zum Schluss, dass das entsprechende Schreiben von 2017 nichtig sei.

Webers erwarten, dass die Stadt jetzt auf sie zukommt. Hansheiri Weber sagt: «Wie die Stadt uns einschränken wollte, ohne mit uns vorgängig zu reden, das war eine Bevormundung. So darf man nicht mit Leuten umgehen.» Wenn man jetzt im gemeinsamen Gespräch nach Lösungen suche, seien sie zu Zugeständnissen bereit. Weber: «Auch wir haben Freude an der neuen Rathausstrasse und wollen nicht unnötig hineinfahren. Aber wir wollen gewisse Freiheiten – und nicht jedes Mal um eine Bewilligung nachsuchen müssen.»

Und was macht die Stadt jetzt? Stadtpräsident Daniel Spinnler schickt voraus, dass die Stadt das Urteil nicht weiterziehe und der Stadtrat das weitere Vorgehen an einer der nächsten Sitzungen besprechen werde. Aber Spinnler betont: «Wir halten sicher an unserem Grundsatz fest, dass die Rathausstrasse eine Flanierzone mit hoher Aufenthaltsqualität und einem Minimum an Verkehr bleibt.» Das heutige Regime funktioniere gut. Bei der rechtlichen Situation stimmt Spinnler mit Leumann überein, dass für die Anwohner der Zustand vor der Verfügung gilt. Dies wolle man möglichst schnell mit einer neuen, gültigen Verfügung ändern.