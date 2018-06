Diese Baselbieter Einwohnerräte wählten gestern eine neue Spitze

Markus Gruber, Allschwil Neben Liestal haben auch die Einwohnerräte in Allschwil, Binningen und Pratteln bald neues Personal an der Spitze. Ab 1. Juli «höchster Allschwiler» ist Markus Gruber. Der FDP-Politiker wurde bereits an der Sitzung vom 13. Juni gewählt. Der dreifache Familienvater stammt ursprünglich aus dem Kanton Zürich. Er arbeitet als Patentanwalt in der Pharmaindustrie. (bwi)

Thomas Hafner, Binningen Der neue «höchste Binninger» heisst Thomas Hafner (CVP). Das Orts-Parlament wählte ihn am Montagabend zu seinem neuen Präsidenten. Der 57-Jährige Elektroplaner und Projektleiter arbeitet in Basel. Er wuchs in Binningen auf und ist Vater von zwei Kindern. In den Einwohnerrat gewählt wurde er 2011. Bei der CVP Binningen-Bottmingen engagiert er sich im Vorstand. (bwi)

Hasan Kanber, Pratteln Sein Name dürfte vielen bekannt vorkommen – in Basel: Hasan Kanber sass von 2005 bis 2009 für die SP im Grossen Rat. Nach seinem Umzug nach Pratteln schaffte der Speditionskaufmann 2016 die Wahl in den Einwohnerrat – jetzt wird der 43-Jährige dessen neuer Präsident. Bereits gestern stellten wir Caroline Mall (SVP) vor, designierte Präsidentin des Reinacher Parlaments. (bwi)