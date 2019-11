Liestal sucht noch vergeblich nach dem CO2-Killer

Im Februar preschte Liestal vor. Als eine der ersten Städte weltweit und als bisher einzige Baselbieter Gemeinde rief der Kantonshauptort den Klimanotstand aus, indem das Ortsparlament eine entsprechende Resolution verabschiedete. Am Mittwochabend folgte nun sozusagen die Basisarbeit: An einem von den Grünen organisierten Podium in der restlos besetzten Kantonsbibliothek tasteten sich Fachleute und grüne Politiker an die klimarelevanten Handlungsfelder heran, die Liestal überhaupt hat.

Was der Wissenschaftsjournalist, Buchautor und Vater der Gletscher-Initiative, Marcel Hänggi, der Runde in seinem Eingangsreferat mit auf den Weg gab, zeichnete sich in der Diskussion klar ab. Hänggi sagte: «Die Lösung der Klimakrise ist einfach: Es dürfen vorne keine fossilen Brennstoffe – Kohle, Öl und Erdgas – auf den Markt gelangen, damit hinten kein CO2 in die Luft geht. Doch der Weg dazu ist nicht leicht, sondern eine grosse Herausforderung.»