Liestal tobt: Verdichtetes Bauen spaltet den Baselbieter Kantonshauptort

Verdichtetes Bauen ist seit über einem Jahrzehnt auf einer abstrakten Ebene unbestritten, weil es ein Mittel gegen den Landverschleiss in einem ohnehin schon zersiedelten Land ist. Im konkreten Fall jedoch kann es zu heftigen Kontroversen wie derzeit in Liestal führen. Was ist nun gutes verdichtetes Bauen, was schlechtes? Wo macht es überhaupt Sinn? Das wollten wir von drei Exponenten aus den Bereichen Architektur und Raumplanung im Baselbiet anhand von Beispielen wissen.

Wie heikel das Thema ist, zeigt die Reaktion von Margot Meier, Präsidentin der Sektion Basel des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA). Sie lässt nach einer Denkfrist wissen, dass sich ihr Verband nicht als Gremium sehe, das über Lösungen urteile. Deshalb nennt sie weder Positiv- noch Negativbeispiele, sondern flüchtet sich in Unverfängliches: Das Thema Verdichtung sei allgegenwärtig. Wichtig sei, dass die Verdichtung an den richtigen Orten stattfinde – das heisse: an zentralen, verkehrstechnisch gut erschlossenen Lagen.

Auch Kantonsplaner Martin Kolb will keinem Bauherrn auf die Füsse treten und windet sich vor der Nennung von schlechten Verdichtungsbeispielen. Dafür kann er aus dem Stegreif mehrere Positivbeispiele aus dem Ärmel schütteln. Interessant: Im Wohnbereich fällt ihm als erstes eine Überbauung aus den 1960er-Jahren ein – der Rheinpark beim Kraftwerk in Birsfelden. Kolb: «Der Rheinpark gehört zu den drei dichtest genutzten Arealen im Baselbiet. Ihn zeichnet aber nicht nur die bauliche Dichte, sondern auch sein grosser Grünraum aus. Ein solcher ist seither nirgends mehr im Kanton in dieser Qualität realisiert worden.»

Mit Kunstgriffen Grünraum schaffen

Als Top-Beispiel für einen verdichteten alten Ortskern, wo man nicht in die Höhe bauen kann, nennt Kolb Oltingen. Hier müsse man mit der feinen Klinge fast wie in der Chirurgie vorgehen, indem man Licht in die alten, dunklen Ökonomie-Teile bringe und sie so zu attraktivem Wohnraum umfunktioniere. «Das ist Oltingen absolut vorbildlich gelungen.»

Und für eine gemischte Nutzung nennt der Kantonsplaner das Dreispitz-Areal zwischen der neuen Fachhochschule für Kunst und Gestaltung und der Tramhaltestelle Freilager in Münchenstein als positives Beispiel. Auf diesem einstigen, reinen Gewerbeareal sei es gelungen, ein lebendiges Quartier mit einer guten Nutzung aus Wohnen, Gewerbe, Kulturellem und Bildung zu schaffen. Was es jetzt noch brauche, sei Grünfläche. Und diese hole man sozusagen heran, indem man eine Passerelle in die Grün 80 baue.