Liestal wird wieder Brauereistandort – Unser Bier expandiert ins Baselbiet

Die Basler Bierbrauerei Unser Bier vermeldet eine handfeste Überraschung: Sie expandiert nach Liestal. Und zwar nicht irgendwohin in der Baselbieter Kantonshauptstadt, sondern auf das in Sachen Bier geschichtsträchtige Areal Ziegelhof unmittelbar am Rande der Altstadt.

Dort will Unser Bier 1,5 Millionen Franken in eine Anlage investieren, mit der vorerst rund 1000 Hektoliter Bier pro Jahr produziert werden können, wie das Unternehmen schreibt. Der Betrieb soll im Dezember dieses Jahres aufgenommen werden. Grund der Expansion ist, dass Unser Bier an seinem angestammten Standort im Gundeldinger Feld in Basel an seine Grenzen stösst.

In Liestal sollen nun zwei Kategorien von Spezialbieren produziert werden

Angedacht sei auch, dass eine Destillerie in der neuen Brauerei einen Brennhafen platziere, auf dem Whisky mit der Maische von Unser Bier gebrannt werde. Fabian Wetter, Verwaltungspräsident von Unser Bier, schwärmt: «Das obere Baselbiet hat es verdient, eine eigene Brauerei zu haben. Nach dem Konkurs vom Baselbieter Bier und dem traurigen Ende der Sissacher Brauerei Farnsburger gibt es in Baselland ein Potenzial für Biere in der Preiskategorie von Unser Bier.» Auch der Liestaler Stadtpräsident Daniel Spinnler wird in der Medienmitteilung mit beschwingten Worten zitiert: «Es freut mich, dass Unser Bier professionell in Liestal brauen wird und wir damit einen Mosaikstein mehr in der Genusshauptstadt Liestal haben.»

Die Investitionssumme von 1,5 Millionen Franken will Unser Bier mit eigenen Mitteln, Aktionärsdarlehen und je nach Bedarf auch mit einer Kapitalerhöhung oder Bankkrediten finanzieren. Unser Bier sei ein «kerngesunder Betrieb», der die Schulden von 3,5 Millionen Franken für die Investitionen auf dem Gundeldinger Feld vor zehn Jahren vollumfänglich habe zurückzahlen können, hält das Unternehmen fest. Das 2020 sei mit einem Umsatzminus von 25 Prozent wegen Corona allerdings weniger profitabel gewesen.

Unser Bier ist eigentlich schon jetzt eine Brauerei beider Basel. Denn von den rund 10'000 Aktionären wohnen mit 4800 fast die Hälfte im Baselbiet; 100 davon übrigens am künftig zweiten Brauereistandort Liestal.