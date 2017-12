Nicht nur die Kinder fiebern dem kommenden Mittwochabend, 6. Dezember, entgegen. So langsam, aber sicher setzt auch beim Santichlaus das Kribbeln ein. Er trifft die letzten Vorbereitungen für seine Besuche. «Jeder einzelne Santichlaus kontaktiert die Leute, die ihm zugeteilt sind. Er vereinbart einen ungefähren Zeitpunkt. Zu kleineren Kindern gehen wir früher am Abend», erzählt ein gestandener Santichlaus aus einem Oberbaselbieter Dorf. Die letzten Anmeldungen trudeln kurzfristig ein, was grosse Flexibilität erfordert.

Der Santichlaus ist mit dem Schmutzli unterwegs. Er trägt die Laterne und das Buch, der schwarz gekleidete Schmutzli den Sack mit vielen Leckereien: Schöggeli, Mandarinli, Erdnüssli und Täfeli, welche die beiden unterwegs an Leute oder in den Häusern an Erwachsene verteilen. Ein Helfer fertigt die Ruten von Hand, 40 bis 45 Stück pro Jahr. «Wir überlassen jedem Haushalt eine Rute, auch wenn die Eltern darauf verzichten wollen. Das gehört einfach dazu. Heute braucht man die Rute ja hoffentlich nicht mehr», meint der 38-jährige Santichlaus.

Modern mit Mail

Säckli und Geschenke organisieren die Eltern und verstecken sie irgendwo ums Haus, wo sie Santichlaus und Schmutzli einfach finden. Auch die Infos über die Kinder kommen von Mamis und Papis – früher handschriftlich und doppelseitig, heute der modernen Zeit entsprechend per Mail. Das sei einfacher. So könne er die Word-Datei samt Schriftgrösse für sich bearbeiten, berichtet der Oberbaselbieter. «Meine Zettel sind im Buch gut kaschiert und nach der Reihenfolge meiner Besuche eingeordnet.»

Wofür dürfen Meitli und Buben am meisten Lob einheimsen? Wenn sie im Sport oder beim Basteln aktiv sind, gute Noten von der Schule nach Hause bringen, gerne in den Kindergarten gehen oder in der Küche helfen. Schimpfis gibts oftmals für Kinder, wenn sie ihr Zimmer nicht aufräumen, «was der Schmutzli meistens kontrolliert», wie der Santichlaus versichert. Oder wenn sie Geschwister ärgern oder mit ihnen streiten. Manchmal ist auch das Essen ein Thema, wenn Kinder zu wählerisch sind.

In dem Oberbaselbieter Dorf besorgt der Turnverein das «Santichlausen». Gewöhnlich gehen sechs Duos auf die Tour. Jedes besucht sechs bis acht Familien. «Wir schauen, dass von uns immer dieselben die gleichen Familien aufsuchen. Man kennt und spürt sie. In der Regel haben wir noch die Zettel des vergangenen Jahres, damit wir vergleichen können und wissen, wo wir den Mahnfinger heben müssen», betont der Mann mit weissem Bart und rotem Gewand.

Panne mit Kleiderbügel

Die Kinder verhalten sich ganz unterschiedlich: Da gibt es solche, die schwafeln drauflos, sind völlig aufgedreht und nervös. «Sie wollen dir alles erzählen und sind kaum zu bremsen. Zum Schluss sagen sie immer ein Värsli auf.» Der Santichlaus trifft auch auf Kinder, die ihn kaum anschauen, beim Mami sitzen und das Gesicht verbergen. Er bekräftigt: «Ich verbreite keine Angst, sondern baue Vertrauen auf. Ich gebe allen Kindern und Leuten die Hand.»

In seiner bisher 20-jährigen Laufbahn hat er schon einige spezielle Szenen erlebt. Der Santichlaus berichtet von Grossmüttern, die sich versteckt hätten, als er an die Türe geklopft habe. Vermutlich eine Spätfolge ihrer negativen Erlebnisse von früher. Aufpassen müsse er in Patchwork-Familien, wenn es statt Mami oder Papi der neue Freund oder die neue Freundin sei und die Kinder nicht unbedingt Geschwister seien.

Einmal kriegte der Santichlaus einen Hinweis von Eltern, dass sie ihr Geschenk beim Briefkasten deponiert hätten. Zwei Säcke standen dort, davon eine Coop-Tasche, mit Kleiderbügeln gefüllt. Diese waren zum Entsorgen, wie sich jedoch erst später herausstellte. «Der Schmutzli nahm einen Kleiderbügel aus der Tasche und schenkte ihn dem Kind, das sich mega freute. Seine Mutter machte aber nur grosse Augen.»