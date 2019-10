Logo-Streit um BLKB: Verband geht auf Baselbieter Kantonalbank los

Die Basellandschaftliche Kantonalbank reagiert auf eine Serie von Überfällen auf Filialen. Seit Montag sind in den Kundenzonen der Niederlassungen, in denen Barauszahlungen angeboten werden, Securitas-Mitarbeitende präsent. «Wir haben unser Sicherheits-Dispositiv erhöht», sagt BLKB-Mediensprecherin Monika Dunant zur bz. Das zusätzliche Sicherheitspersonal sei bis auf weiteres in 15 Filialen sowie der mobilen Bank präsent. Am vergangenen Donnerstag wurde die BLKB-Filiale in Breitenbach überfallen, im August und April jene in Oberdorf. Die Polizei ging im Fall Oberdorf davon aus, dass zweimal derselbe Täter zuschlug. Die Luzerner Polizei verhaftete im September den mutmasslichen Täter.