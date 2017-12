Die Geschichte der psychiatrischen Klinik Baselland reicht weit zurück. Im Jahr 1769 wurde unterhalb von Liestal ein neues Siechenhaus eröffnet, das später auch andere Bedürftige aufnahm. Mit der Zeit war es Armen- und Invalidenhaus gleichzeitig. Später fanden auch psychisch kranke Personen darin Platz. Sie galten damals als unheilbar krank, dementsprechend wurden sie auch behandelt: Die «unruhigen oder bösartigen Irren» wurden ab 1800 von den anderen Insassen getrennt und eingesperrt. Das blieb bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts so, dann wurde in Liestal neben dem Siechenhaus ein neues Kantonsspital gebaut. Dieses hatte eine eigene, geschlossene Abteilung für die «Irren».