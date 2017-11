Sie können viele Erfolge vorweisen. Haben Sie politisch auch einmal eine Bruchlandung erlebt?

Was meine Zeit als Liestaler Stadtrat angeht, so fällt mir bloss das «Haus der Künste» für die Jugendmusikschule ein, das scheiterte. In meiner politischen Laufbahn gab es ja verschiedene Phasen. Noch als Einwohnerrat drang ich mit einigen Anliegen nicht durch. Ich denke hier etwa an den Klassiker Tempo 30 oder an eine bessere familienergänzende Betreuung. Mit der Zeit lernte ich aber, dass man im Zentrum der Entscheidungen sein muss, um etwas zu erreichen. Das war ein Grund, von der Legislative in die Exekutive zu wechseln. Und in dem Moment, in dem ich das Stadtpräsidium übernahm, konnte ich beginnen, selber den Takt vorzugeben und die Initiative zu ergreifen.

Dann wäre ja der nächste logische Schritt gewesen, in die Kantonsregierung zu gehen. Noch dazu, da Sie lange als einer der Hoffnungsträger der Baselbieter Grünen für die Nachfolge Isaac Rebers galten und ihre Ambitionen nicht verheimlichten. Weshalb geben Sie dieses Ziel nun einfach auf?

Auf einen Regierungsratssitz zu aspirieren, ist mit sehr vielen Unwägbarkeiten verbunden. Ich bin jetzt seit 30 Jahren in der Politik aktiv dabei. Die Gefahr ist da, zum ewig Wartenden zu werden. Das wollte ich nicht. Und irgendwann konnte ich mir vorstellen, dass es auch noch andere Daseinsbestimmungen gibt, als Regierungsrat zu werden. Ich begann, in Alternativen zu denken und Anfang 50 war eine Weichenstellung fällig.

Verlor das Amt des Regierungsrats in Baselland für Sie mit der Zeit auch an Reiz, da Sie sahen, wie die aktuelle Regierung arbeitet und unter welchem Druck sie steht?

Ich habe schon das Gefühl, dass die Regierung mittlerweile eine Art Sachzwangverwaltung ist. Sie versucht nicht konsequent genug, sich Spielräume zu eröffnen. Ja, auch deshalb öffnete ich meinen Fokus. Ich weiss natürlich, dass ich in dieser Beziehung als Stadtpräsident von Liestal einen Traumjob hatte. Der ganze Stadtrat arbeitete als Team und versuchte, Dinge zusammen voranzutreiben. Dies stark unterstützt von der Verwaltung, die uns den Rücken freigehalten hat.

Wie lautet Ihre Botschaft an Ihre Partei, nun, da die Grünen einen ihrer Hoffnungsträger verloren haben?

Ich muss betonen, dass ich auf sehr viel Verständnis gestossen bin innerhalb der Partei. Viele erkannten, was für eine Chance der neue Job für mich persönlich ist. Es gab also keine grossen Klagen. Das wäre auch eine komplette Überhöhung meiner Person und meiner Möglichkeiten. Was die Zukunft der Partei angeht, so ist es wichtig, dass eine solide Personalplanung gemacht wird. Auch würde ich die Grünen gerne wieder etwas kämpferischer sehen bei unseren Uranliegen. Wir müssen wieder verstärkt Basisbewegungen vertreten und ihnen den Zugang zur Politik öffnen. Die Grünen hat eine Bündnispolitik von verschiedenen Gruppierungen und Organisationen stark gemacht. Diese Anliegen sollten wir wieder vermehrt aufnehmen.

Sehr aktiv waren Sie auch immer, die Anliegen der Gemeinden gegenüber dem Kanton zu vertreten. Befürchten Sie, dass die Gemeinden es ohne Sie nun auf diesem Feld schwerer haben? Zumal ja mit Urs Hintermann ein weiterer starker Kopf der Gemeinden zurückgetreten ist.

Es bleibt wichtig, dass die Gemeinden vom Kanton mehr Handlungsspielraum fordern. Das Verhältnis vom Kanton zu den Gemeinden ist meiner Meinung nach in keiner guten Balance. Ich sehe aber durchaus engagierte und fähige Gemeindepräsidien, die bereit sind, jetzt den Lead zu übernehmen.

An wen denken Sie?

Mike Keller und Reto Wolf sind sicher bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Im Laufental leisten Alex Imhof und Remo Oser bereits wichtige Beiträge. Im oberen Kantonsteil sind Christine Mangold und Erwin Müller bereit, sich weiter zu engagieren. Und wenn sie denn wollen, so sähe ich auch Stefan Burgunder und Christof Hiltmann in dieser Rolle.

Was meinen Sie mit «wenn sie denn wollen»?

Ich würde mir wünschen, dass die beiden noch etwas offensiver für die gemeinsamen Interessen der Gemeinden eintreten. Das würde den Gemeinden guttun.

Bei Ihrer Aufzählung fehlen Liestaler Köpfe. Trauen Sie hier noch niemandem eine tragende Rolle zu?

In der nun folgenden Interimsphase, bis das Stadtpräsidium wieder besetzt ist, braucht es eine Konzentration der Kräfte. Aber wir werden uns sicher bei den lancierten Gemeinde-Initiativen weiter engagieren. Insbesondere Stadträtin Regula Nebiker wird gefordert sein, etwa bei der Ausgleichs- oder der Fairness-Initiative, die für Liestal wichtig sind.





In Basel will er als Stadtentwickler die Bereiche Arbeiten, Wohnen, Einkaufen, Mobilität, Bildung, Kultur und Soziales „in ein ausgewogenes Verhältnis“ setzen. Im Fokus stehen dabei für Ott Arealentwicklungen mit einer Nachverdichtung gegen Innen und der Schienenverkehr inklusive Verbesserung der Passerelle am Basler Bahnhof.





Am Freitag treten Sie ihre Stelle als Basler Stadtentwickler an. Mittlerweile dürften Sie schon klarere Ideen haben, was Sie erreichen wollen.

Ein übergeordnetes Ziel wird es sein, verschiedene Bereiche in ein ausgewogenes Verhältnis zu setzen. Dabei geht es um Arbeiten, Wohnen, Einkaufen, Mobilität, Bildung, Kultur und Soziales. Dazu möchte ich klare strategische Stossrichtungen bündeln und dafür sorgen, dass alle am gleichen Strick ziehen, wenn es um die Umsetzung geht. Vieles wurde schon getan, etwa mit den jüngst publizierten Legislaturzielen für die nächsten vier Jahre. Wichtig wäre es aber, daneben noch über eine längerfristige Entwicklungsplanung zu verfügen.