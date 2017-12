Im Gegenteil, die Leute waren offenbar so wohlwollend, dass Leutenegger der Sache am Anfang nicht traute: «Ich dachte zuerst, da stimmt etwas nicht. Entweder die Leute sind bezahlt für ihre Freundlichkeit oder es gibt eine versteckte Kamera.» Mittlerweile hat sich Leutenegger, der seinen Mannen übrigens einimpfte, auf der Baustelle nicht zu fluchen und hilfsbereit zu sein, an die Freundlichkeit gewöhnt und es befällt ihn so etwas wie Wehmut, wenn er ans Ende der Bauzeit denkt. An der letzten Baustelle an der Burgfelderstrasse in Basel sei alles viel anonymer gewesen als in Liestal. Immerhin gibt es hier im Januar noch eine Verlängerung: Während eineinhalb Monaten werden zwischen unterem Stedtli-Ende und Rebgasse noch Leitungen erneuert respektive eine Starkstromleitung für die SBB eingebaut.