Matthias Gysin ist an einer ausserordentlichen Sitzung vom VBLG-Vorstand zum neuen Geschäftsführer gewählt worden, wie der Verband am Dienstag mitteilte. Der 46-Jährige ist derzeit Verwaltungsleiter in der Gemeinde Aesch.

Ueli Kräuchi leitet die Geschäftsstelle seit der Gründung des VBLG im Jahr 2000. Der VBLG war aus der Fusion des Verbandes der Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten mit jenem der Gemeindeverwalterinnen und Gemeindeverwalter entstanden.