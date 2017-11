Die Firma «positioniert sich aufgrund der veränderten Marktbedürfnisse und einem anstehenden Generationenwechsel neu», schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Die Warenpräsentation, wie sie Maurer derzeit in Sissach und Liestal betreibe, sei auf so kurze Distanzen nicht mehr zeitgemäss. Kunden würden heute für einen Besuch in einem Fachgeschäft längere Wege in Kauf nehmen. Mit dem Schliessen der Liestaler Filiale werde diesem Trend Rechnung getragen und gleichzeitig das Know-how auf einen Standort konzentriert.

Parallel dazu kommt es zu einer personellen Generationenablösung. Geschäftsleiter Peter Blaser geht nach 48-jähriger Tätigkeit bei Maurer im kommenden Jahr in Pension und wird von Stephan Waser abgelöst. Blaser bleibt jedoch im Verwaltungsrat der Firma. Waser wird ab 1. Juli 2018 mit den beiden Geschäftsleitungsmitgliedern Daniela Hasler und Daniel Madörin das Unternehmen im bestehenden Team führen. (bz)