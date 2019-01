Hinter der Kandidatur Dätwylers steckt mehr als persönlicher Ehrgeiz. Die Handelskammer hat in jüngerer Vergangenheit durch Personalentscheide ihre Nähe zur Politik intensiviert: 2017 wurde die Baselbieter CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter zur HKBB-Präsidentin gewählt, zudem hat der grosse bikantonale Wirtschaftsverband 2018 die Basler Luca Urgese (Grossrat, FDP) und Patrick Huber (Einwohnerrat Riehen, CVP) in wichtigen Funktionen angestellt. Auch hat die HKBB im Baselbiet ein Parlamentarier-Netzwerk aufgebaut, dem – von Grünen bis SVP – zahlreiche Mandatsträger angehören.

«Wir suchen die Nähe der Parlamente», räumt Dätwyler ein. «Es ist wichtig, dass die Handelskammer auch im Landrat vertreten ist», doppelt Schneider nach. Sie habe Dätwyler zur Kandidatur ermuntert.

Der oder die letzte HKBB-Mitarbeitende, die (ebenfalls für die FDP) im Landrat politisierte, war die langjährige Kinderspital-Präsidentin Rita Kohlermann. Das war von 1988 bis 2003. Dätwylers Vorgänger Franz Saladin kandidierte 2011 im Baselbiet erfolglos für den Nationalrat, nie aber fürs Kantonsparlament. Dätwyler ist seit 2002 in verschiedenen Funktionen für die HKBB tätig; seit April 2018 steht er als Direktor an deren Spitze.

Dätwyler sagt Ja zur Spitalfusion

Elisabeth Schneider lobt Dätwylers «übergeordneten Blick auf die Region». Dieser würde dem Landrat guttun, sagt sie. Dätwyler sagt: «Wir müssen uns im Wettbewerb der Standorte als Region gut aufstellen. Ich möchte mich im Landrat für einen Ausbau der Infrastruktur und gute Rahmenbedingungen in der Bildung starkmachen.» Die Werbebotschaft klingt unspektakulär, dahinter verbergen sich aber Differenzen zur Haltung seiner Partei.

So ist der Laufner ein Befürworter der Spitalfusion, über die das Volk in beiden Basel am 10. Februar abstimmt. Die Baselbieter FDP kämpft dagegen. Bei der Universität deckte sich die Haltung der HKBB zuletzt nicht mit jener der Baselbieter FDP: Während Erstere sich gebetsmühlenartig für eine starke Uni sowie Investitionen in Bildung und Forschung stark machte, lancierte Letztere im Landrat Vorstösse, welche die Uni zu Einsparungen von 50 Millionen Franken verpflichten wollte.

Dätwyler sieht das «entspannt»: In den grossen Linien sowie in fast allen Fragen der Wirtschafts- und Verkehrspolitik sei er mit der FDP einig. «Eine liberale, frei denkende Partei zeichnet sich dadurch aus, dass unterschiedliche Positionen möglich sind», sagt er.