Mehr Geld für unsere Denkmäler: Baselbieter Landrat erhöht Subventionen

Rund 650 Objekte, darunter bekannte Schlösser und Kirchen, aber auch Wohn- und Geschäftshäuser, Tore, Dorfbrunnen oder Gartenanlagen, stehen im Baselbiet unter kantonalem Denkmalschutz. Obwohl wegen Corona derzeit die Prioritäten woanders liegen, will der Landrat dem Denkmalschutz mehr Gewicht verleihen: Er hat die Subventionen, die von 2021 bis 2024 für denkmalschützerische Massnahmen zur Verfügung stehen, um 100'000 Franken pro Jahr erhöht.

Der entsprechende Antrag der SP wurde mit 40 zu 38 Stimmen bei 2 Enthaltungen knapp gutgeheissen. Insgesamt stehen somit für die kommenden vier Jahre 1,6 Millionen bereit – 400'000 Franken pro Jahr.

Schutz des Erbes sei nicht bloss «nice to have»

Im Grundsatz waren die Subventionen unbestritten, doch über die Erhöhung wurde gestern im Parlament leidenschaftlich debattiert. Der Schutz und Erhalt unseres kulturellen Erbes sei eine wichtige öffentliche Aufgabe, sagte Thomas Noack (SP, Bubendorf). «Das ist nicht bloss ‹nice to have›.» Die Unterschutzstellung eines Gebäudes sei für den Eigentümer mit Auflagen verbunden; da sei es nichts anderes als recht, dass sich der Kanton an den Kosten für denkmalpflegerische Massnahmen beteilige, führte er aus.

Zudem sind die Kantonsbeiträge teilweise Voraussetzung dafür, dass sich der Bund oder Dritte an solchen Arbeiten beteiligen. Nach Ansicht Noacks reichen die bisherigen Gelder nicht aus, um die nötigen Renovationsarbeiten durchzuführen. Auch gab er zu bedenken, dass der Kanton im Zuge der Sparmassnahmen die Subventionen markant gekürzt hatte.

Dem widersprach der zuständige Baudirektor Isaac Reber (Grüne) nicht. Er verwies aber auch darauf, dass quasi zur Kompensation in den vergangenen Jahren grössere Projekte aus anderen Töpfen wie etwa dem Swisslos-Fonds alimentiert wurden. Prominente Beispiele sind der Dom von Arlesheim und die Katharinenkirche von Laufen. Dieser Weg steht Antragstellern auch künftig offen. Eine weitere Möglichkeit für grössere Projekte sei, über eine ordentliche Vorlage an Kantonsgelder zu gelangen, so Reber. Vor diesem Hintergrund sahen die Gegner im Parlament denn auch keinen Grund, die Mittel in der ordentlichen Ausgabenbewilligung zu erhöhen.

Schöne, aber letztlich tote Bauerndörfer?

Als deren Wortführerin erwies sich Susanne Strub (SVP, Häfelfingen). Damit die alten Oberbaselbieter Bauerndörfer lebendig bleiben, müssten auch unbürokratische Umbauten zugelassen werden, sagte sie und fragte: «Was nützt eine ästhetisch schöne Dachlandschaft, wenn die Lebensqualität in den betreffenden Häusern nicht stimmt?»