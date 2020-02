Mehr Humus gegen den Klimawandel – Bauern kritisieren das Projekt

«Mehr Humus gegen den Klimawandel» titelte diese Zeitung vergangene Woche, als eine neuartige Zusammenarbeit der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) und des Ebenrain-Zentrums für Landwirtschaft vorgestellt wurde. «Klimasünden reinwaschen» schrieb später der «Schweizer Bauer». Beim Beschreiben von humusfördernden Massnahmen, die CO2 im Boden speichern sollen, überbieten sich optimistische Schlagzeilen: So schrieb der «Tages-Anzeiger» sogar von einer «revolutionären Idee».

Der Bauer und SVP-Landrat Markus Graf betrachtet es nüchterner. «Alter Wein in neuen Schläuchen», sagt er. Er wird in der landrätlichen Fragestunde morgen Donnerstag seinen Unmut über das Ebenrain-Projekt ausdrücken. Zwar sei es grundsätzlich positiv, etwas für das Klima und die Bodenfruchtbarkeit zu unternehmen. Er hinterfragt aber die Wirksamkeit des Projektes und betont, dass Bauern bereits vieles in dieser Richtung unternehmen. Ferner bedauert er, dass weder Landwirte direkt noch der Bauernverband beider Basel in der Erarbeitung des Projektes mit einbezogen wurden. «Es wurde von Fachleuten am Schreibtisch aufgegleist, ohne die Basis, die über das praktische Wissen verfügt und ihre gemachten Erfahrungen einbringen könnte. Das befremdet viele Bäuerinnen und Bauern.»