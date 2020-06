Mehr Ressourcen für Baselbieter Schulleitungen der Primarstufe

Diese Mindestpensum gelte für Kleinschulen ab einer Klasse, wie die Baselbieter Regierung am Dienstag mitteilte. Sind Schulleitungen für mehr Klassen zuständig, erhalten sie ein entsprechend höheres Pensum.

Eingeführt wird das neue Ressourcierungsmodell per 1. August 2021. Das Modell ist aus Sicht der Regierung breit abgestützt und gut austariert und es geniesse hohe Akzeptanz. Es stelle für Schulen jeder Grösse eine pragmatische Lösung dar.

Mit den höheren Ressourcen will der Regierungsrat dem Umstand Rechnung tragen, dass die Arbeitsbelastung der Schulleitungen an den Primarschulen in den Jahren stetig gestiegen ist. Dies habe zu einer hohen Fluktuation geführt, heisst es im Communiqué.