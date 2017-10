Laut Ihrer Mitteilung zerrte der gesuchte Täter in der Nacht vom 12. auf den 13. August eine Frau nahe des Muttenzer Bahnhofs in ein Gebüsch. Zur Vergewaltigung kam es aber nicht, da sich die Frau losreissen und flüchten konnte. Ohne diesen Fall im Geringsten zu verharmlosen: Ist hier die nötige Schwere wirklich gegeben?

Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir nicht alle unsere Erkenntnisse öffentlich machen, aber wir bewegen uns hier mutmasslich im Verbrechensbereich, weshalb sich die Frage nach der nötigen Schwere bejahen lässt.

Die Bilder, mit deren Veröffentlichung Sie drohen, wurden vor der Tat in einem Muttenzer Pub aufgenommen. Was, wenn es sich beim Gesuchten nur um einen unbeteiligten Gast handelt?

Wir haben umfangreiche Ermittlungen angestellt und sind sicher nicht leichtfertig zum Schluss gekommen, mit den Aufnahmen von dort eine Öffentlichkeitsfahndung durchzuführen. Für die Strafuntersuchung ist die Identifikation des Gesuchten wichtig, und wir hoffen auf entsprechende Hinweise.

Welche Erfahrungen hat die Baselbieter Staatsanwaltschaft bisher mit Videofahndungen gemacht?

Der aktuelle Fall ist bereits der vierte, in dem wir zu diesem Mittel greifen müssen. Bisher reichte in einem von drei Fällen die blosse Androhung der Veröffentlichung unverpixelter Bilder, also die Stufe eins, dass sich die Tatverdächtigen von sich aus gestellt haben. In den anderen beiden Fällen konnten die Gesuchten nach der Veröffentlichung verpixelter Bilder, Stufe zwei, identifiziert werden. Zur Stufe drei, der Veröffentlichung unverpixelter Bilder mussten wir noch nie greifen.