Freunde schildern ihn als herzlich, einfühlsam und humorvoll. Im öffentlichen Rampenlicht wirkt er wie ein Kompaniekommandant bei der Befehlsausgabe: angespannt, monotone Stimme, zuweilen sogar schroff. Bei kaum einem anderen Politiker klaffen die Wahrnehmungen so auseinander wie bei Thomas de Courten. Entsprechend gespannt waren wir, welchen de Courten wir auf unserer Mission in halb privatem Rahmen – wir begleiteten ihn von seinem Wohnort Rünenberg nach Liestal – antreffen. Nun, der Auftakt an diesem Donnerstag war militärisch und freundlich-persönlich zugleich: De Courten, einst Oberleutnant, lud morgens um halb sechs Uhr zum Kaffee in seine Dachwohnung in einem unscheinbaren Mehrfamilienhaus.

Träume sind da, um sie zu realisieren.

Der frühe Zeitpunkt, der an die Tagwache in der Rekrutenschule erinnerte, war seinem Tagesprogramm geschuldet: Den SVP-Nationalrat erwarteten in Bern mehrere Veranstaltungen; unter anderem musste er am Morgen eine Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit leiten, die er präsidiert. Beim Kaffee ging es aber vorerst um Persönliches. Kennedy und das Wallis De Courten teilt die Wohnung mit seinem Jagdhund «Kennedy». Die ungewöhnliche Namensgebung zeugt von augenzwinkerndem Humor des Herrchens. Denn die Verbindung zum Hundenamen ist er selbst, haftete ihm doch einst das Image des Baselbieter Kennedys an. «Jeder Running Gag geht mal zu Ende», meint er dazu lachend. Der Jagdhund an und für sich trügt aber nicht: De Courten ist Jäger, bezeichnet sich jedoch lieber als Wildtierheger. Natürlich lauere er den Wildschweinen auf und erlege ab und zu auch ein Reh, doch am meisten fasziniere ihn an der Jagd das Beobachten des Wilds und das Einssein mit der Natur.

Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch, der das Beste aus einer Situation zu machen versucht.

Die Natur fesselt ihn auch bei Gebirgstouren, vorzugsweise im Wallis. Wobei der 52-Jährige heutzutage «mangels Fitness» die wirklichen alpinistischen Herausforderungen, die Gipfel im Hochgebirge, auslässt. Doch plötzlich bricht seine ambitionierte Seite durch: «Einen Traum habe ich schon noch: Ich möchte das Bietschhorn besteigen. Und Träume sind da, um sie zu realisieren.» Mit dem Wallis verbinden ihn auch der Heimatort, Kindheitserinnerungen an Familienferien im ausgebauten Heustadel im Goms und seit ein paar Jahren die Liebe zu einer Walliserin. Zu dieser geografisch anspruchsvollen Verbindung sagt er: «Wir verbringen eine typische Fernbeziehung, einmal im Wallis, einmal im Baselbiet.» Dafür ist die Distanz zu seinen drei Kindern (22, 19 und 13) kurz. Sie wohnen einen Steinwurf von ihm entfernt bei ihrer Mutter.

Entweder ... oder Kennedy oder Trump? Kennedy. Er war wesentlich sympathischer, nachhaltiger und geschickter. Trumps politischer Stil, mit brachialer Gewalt vorzugehen, entspricht nicht meiner Vorstellung. Wasserfallen oder Matterhorn? Wasserfallen. Wunderbares Ausflugsziel in der Nähe mit Blick zum Matterhorn. Ich wollte nie aufs Matterhorn, denn ich will nicht Schlange stehen am Berg. Gianna Nannini oder Helene Fischer? Ganz klar Gianna Nannini. Das ist Rock, pur und rabiat. Helene Fischer hat nicht dieses Erdige einer Gianna Nannini, sondern ist mehr Kunstfigur. Tiefere Steuern für Firmen oder natürliche Personen? Zuerst für Firmen. Sie erarbeiten unseren Wohlstand, unsere Wertschöpfung. Attraktive Steuern für Firmen sind eine Investition, nicht Konsum.

Das Ende der heilen Welt Der Bus ruft. Wir machen ein paar Schritte und stehen an der Haltestelle «Zur frohen Aussicht». Kann man den Haltestellenamen auch auf sein Leben münzen? Amüsiert meint de Courten: «Ja, das passt als Lebensmotto. Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch, der das Beste aus einer Situation zu machen versucht.» Was wäre das, falls er nicht in die Regierung gewählt würde? «Dann träte Plan B in Kraft und ich würde im Herbst wieder für den Nationalrat kandidieren.» Der Bus kommt, wir steigen ein. De Courten grüsst nach links, lächelt nach rechts, und lässt ein scherzhaftes «Guten Morgen, Herr Gemeindepräsident» fallen. Und man merkt schnell, er ist hier verankert. Zur Bedeutung von Rünenberg sagt er: «Ich wohne seit 22 Jahren hier, das ist ein Stück Heimat, das entspricht mir. Bis vor einem Jahr war das heile Welt.» Damit spielt er auf den Mord an Martin Wagner an, der ihn einst bei der Baselbieter Wirtschaftskammer eingestellt hat. De Courten: «So etwas bleibt in den Köpfen und kommt einem immer wieder in den Sinn, wenn man durchs Dorf geht.» «Regierung teils fremdbestimmt» In Gelterkinden tauchen wir in eine andere Welt ein: Der Zug ist voll, draussen zieht ein praktisch bis Liestal durchgehender Siedlungsschlauch am Fenster vorbei, auf der Strasse reiht sich Auto an Auto. De Courten, einst auch kantonaler Wirtschaftsförderer, wertet das positiv: «Das ist das Abbild des Wohlstands, das gefällt mir. Nehmen wir das Beispiel Chienbergtunnel. Der Bau dieses Tunnels ermöglicht dem Oberbaselbiet eine dynamischere Entwicklung.» Den momentanen Handlungsschwerpunkt bei der Infrastruktur sieht de Courten weit bachabwärts: «Das Herzstück in Basel hat Priorität. Das müssen wir in Bern durchbringen.» Generell sieht er bei Grossprojekten noch viel Verbesserungspotenzial innerhalb der Regierung. Und er referiert über Lobbyieren, Antizipieren, Führen, zielgerichtetes Anpacken und bessere Zusammenarbeit mit der Opposition vom VCS bis zur Wirtschaftskammer.

Das Herzstück in Basel hat Priorität. Das müssen wir in Bern durchbringen.